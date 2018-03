Erfolgreich : Itzehoer plant nächsten Neubau

In zwei Jahren soll bei dem Itzehoer Unternehmen Platz für 200 Mitarbeiter entstehen – sehr gute Bilanz für das Jahr 2017.

Erst vor drei Jahren haben die Itzehoer Versicherungen das Konferenzzentrum an ihrem Hauptsitz eröffnet. Nun ist bereits der nächste Neubau in Planung, im Jahr 2020 soll es losgehen. „Wir platzen de facto aus allen Nähten“, sagte Uwe Ludka. Woran das liegt, erläuterte der Vorstandsvorsitzende gestern bei der Vorstellung der Bilanz 2017.

Diese ergab einen Gewinn in Höhe von 15,2 Millionen Euro – das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte, aber auch nur deshalb, weil im Jahr 2014 Sondereffekte einflossen. Eine „sehr, sehr gute Zahl“ nannte Ludka auch das Beitragsplus von 5,2 Prozent, rund das Dreifache des Durchschnitts in der Branche. Auch bei den Lebensversicherungen gab es ein Plus, während bundesweit das Beitragsaufkommen leicht sank. „Wir schaffen es, durch unsere Kundennähe vor Ort über dem Markt zu wachsen“, so der Vorstandsvorsitzende.

Haupttreiber ist dabei nach wie vor die Kraftfahrzeugsparte: Der Marktanteil werde kontinuierlich ausgebaut und habe sich seit dem Jahrtausendwechsel auf 1,4 Prozent verdoppelt. Neben dem Netz der Vertrauensleute im Norden tragen dazu der bundesweite Maklervertrieb und im Direktversicherungsgeschäft die Kölner Tochter AdmiralDirekt.de bei.

Das „zweite große Standbein“, so Ludka, bauen die Itzehoer mit der Sparte Rechtsschutzversicherung auf. Im Sommer soll die Übernahme dieses Bereichs von der Alten Leipziger abgeschlossen sein, die Sachbearbeitung bleibt in München, zentrale Funktionen wie Rechnungswesen werden in Itzehoe angesiedelt. 53 000 Verträge hatte die Itzehoer bisher in dieser Sparte, knapp 300 000 kommen hinzu und schrauben die Zahl der Kunden auf deutlich mehr als eine Million.

Weitere Übernahmen sind nicht ausgeschlossen: „Es ist enorm viel Bewegung im Markt“, sagte Vorstand Frank Diegel. So gebe es hinter der Itzehoer auf Platz 20 der Kfz-Versicherer noch 80 kleinere Unternehmen in Deutschland, sagte sein Kollege Frank Thomsen. Ziel der Itzehoer sei es, autark zu bleiben – ein dank des Jahresgewinns auf mehr als 200 Millionen Euro aufgestocktes Eigenkapital bietet in dieser Hinsicht sehr gute Voraussetzungen.

Und es hilft bei der Planung des nächsten Neubaus. Knapp 700 Mitarbeiter hatte der Konzern in 2017, mit den Zugängen von der Alten Leipziger und den weiteren Neueinstellungen – jährlich werden laut Ludka zehn neue Angestellte benötigt – schnellt die Zahl auf 785 hoch. Zudem werden Innendienst-Arbeitsplätze aus Kronshagen sukzessive nach Itzehoe verlagert, wenn die Mitarbeiter dort, derzeit elf, in den Ruhestand gehen.

452 Menschen arbeiteten zum Jahresende am Stammsitz, aktuell fehlen bereits 20 Büro-Arbeitsplätze, so der Vorstandschef. Deshalb soll die Hauptverwaltung auf der Südseite Richtung Bahnlinie einen sechsgeschossigen Anbau bekommen. „Das ist die Variante, die Anwohner am wenigsten beeinträchtigt.“ Mit Platz für 200 Mitarbeiter soll das Gebäude einige Reserve bieten, wenn es im Jahr 2021 fertig ist. Die Investition für das „starke Bekenntnis zur Region“: rund 25 Millionen Euro.

Die Bilanz in Zahlen:

Für die Bilanz wurde genau gezählt: 2514907 Wagnisse waren im Jahr 2017 bei den Itzehoer Versicherungen versichert, fast 100000 mehr als im Vorjahr. Die Beitragssumme wuchs auf 460,5 Millionen Euro, ein Plus von 5,2 Prozent. 71 Prozent davon machte der Bereich der Kraftfahrzeugversicherungen aus. In diesem Jahr sollen es 64 Prozent sein, denn der Bereich der Rechtsschutzversicherung wächst deutlich durch die Übernahme dieser Sparte von der Alten Leipziger. Dadurch springt das Beitragsaufkommen laut Prognose des Unternehmens auf fast 548 Millionen Euro.