Weihnachtsaktion : Itzehoer Päckchen auf dem Weg nach Rumänien

Itzehoer Grundschüler und Serviceclubs bringen LKW mit Geschenken auf den Weg.

von Delf Gravert

22. November 2019, 11:35 Uhr

Itzehoe | In Kindergärten und Schulen wurde gesammelt, hinzu kamen Spenden an weitere Sammelstellen. Am Ende landeten bei der Verladung an der Grundschule Edendorf 880 Weihnachtspäckchen in einem Laster, der sie in einem großen Konvoi nach Rumänien bringt. Dabei sind auch Ehrenamtler der Itzehoer Serviceclubs Ladies’ Circle, Round Table und Tangent Club, die die Aktion organisierten. „Super“ fand Katrin Magatzki vom Tangent Club das Resultat: „Wieder Gänsehaut pur.“