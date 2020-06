Entlassung in vier Etappen : Itzehoer Kaiser-Karl-Schule verabschiedet 79 Abiturienten

14 Einser-Abis am Itzehoer Gymnasium, die beste Note erreicht Alexander Nölting mit 1,1.

Itzehoe | Vier Klassen, vier Verabschiedungen, verteilt über zwei Nachmittage: 79 Abiturienten haben an der Kaiser-Karl-Schule ihre Zeugnisse erhalten.

Musik und Reden gab es wie immer. Der Rest folgte dem Corona-Diktat: Die Absolventen holten sich ihre Zertifikate von einem Tisch und posierten für ein Einzelfoto, dann ging es zurück zum Platz. Die Stühle in der Sporthalle standen in Dreiergruppen: ein Absolvent plus zwei Gäste. Die Lehrer – nur die, mit denen sie zu tun hatten – saßen außenherum.

„Es ist das Beste, was man aus der Situation machen kann“, sagte Tobias Thumm. Auf jeden Fall sei es besser als nichts, fand auch Lykka Bosse. Mit 1,2 hat sie nach dem in einer anderen Feier verabschiedeten Alexander Nölting (1,1) die zweitbeste Note des Jahrgangs erreicht, Tobias Thumm folgt mit 1,3 direkt dahinter. Er war von der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld in die Oberstufe der KKS gewechselt. Insgesamt gab es 14 Einser-Abis, die Durchschnittsnote aller Absolventen lag bei 2,6.

Die Vorbereitung auf die Prüfung habe sehr gut funktioniert, sagte Bosse. Ohne Ablenkung habe es noch mehr Zeit zum Lernen gegeben. Thumm ging es ähnlich, doch für andere im Jahrgang seien die Bedingungen zu Hause schlechter gewesen. Manche lernten auch besser in Gruppen – so habe das Abitur in Corona-Zeiten für Ungleichgewichte gesorgt.

Für den Einser-Abiturienten ist klar, was jetzt kommt: Medizinstudium. Das könnte sich Lykka Bosse auch vorstellen, doch zunächst will sie mit Reisen die Freiheit genießen. Ein Pferdehof in Dänemark wartet schon.

Ihr Abitur haben geschafft:

Mohammad Joud Abdulhamid, Maria Akbari, Hadi Almokdad, Metin Ari, Luca Maximilian Arlt, Luc Ben Bessel, Bjarne Nino Böckmann, Malte Borowitz, Lykka Mathilda Bosse, Ferrenc Bremer, Kelvin Bremer, Hella Marike Brunken, Lina Bürger, Annika Burmeister, Niko Buth, Alexander Vincent Julien Delaporte, Julian Dercho, Marten Lou Eisenblätter, Johanna Viktoria Erdtmann, Marie Fahs, Josephin Katharine Finkmann, Annika Fischer, Jona Franzen, Jette Funk, Johanna Gatke, Raikja Marie Gosslar, Lotta Sophie Göttsche, Thorge Erik Hansen, Sarah Harders, Leah Aylin Hatzizelidis, Gunnar Hinz, Cosma Mereth Holm, Hannes Horstmann, Niklas Hugger, Lasse Hüttmann, Lasse Johannßen, Teresa John, Cedric Luis Kähler, Rebecca Wiebke Ursula Keller, Alexander Klein, Jonas Lange, Yannick Lerdo, Franca Marisa Löffler, Katrin Meyer, Benedikt Tobias Müller, Lea Sophie Nassauer, Alexander Nölting, Jana Nölting, Fynn Erik Payonk, Bennet Plehn, Marion Preuß, Bjarne Lukas Prien, Leon Prive, Johanna Rauschelbach, Linus Rehan, Moritz Rehan, Jannik Rentz, Emma Paulina Riewe, Jost Rohwedder, Julius Röttger, Malte Schmid, Malte Schmidt, Merle Scholz, Sarah Seniger, Antonia Soballa, Mirko Sonnack, Helen Soyka, Jessica Staenke, Lea Stoltenberg, Tobias Thumm, Jule Maru Vock, Jesper Wegner, Hannah Sophie Willumeit, Lucas Winterberg, Jana Marit Wittke, Caroline Susanna Ziemann.