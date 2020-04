Online-Aktion : Itzehoer Gutschein wird in der Corona-Zeit ausgeliefert

Die Aktion des Stadtmanagments Itzehoe soll den lokalen Handel stützen. Der Gutschein gilt für mehr als 80 Geschäfte.

01. April 2020, 12:01 Uhr

Itzehoe | Mehr Kaufkraft nach der Krise – das ist das Ziel von Stadtmanagerin Lydia Keune-Sekula. Um den Handel zu stützen, setzt sie auf den Itzehoer Gutschein. Ab der kommenden Woche wird er kreisweit ausgeliefert.

Die Schließung der Geschäfte treffe den lokalen Einzelhandel nachhaltig, weil sich die fehlenden Einnahmen nur schwer nachholen ließen, sagt Keune. Auf staatlichen Ausgleich sei zu hoffen, aber jeder Einzelne könne etwas tun: die Online- und Lieferangebote regionaler Akteure nutzen und den Itzehoer Gutschein kaufen oder verschenken. Jetzt beim internationalen Online-Handel zu bestellen, hält die Stadtmanagerin für falsch und massiv selbstschädigend. „Wer wissen möchte, wie sich eine City ohne Handel anfühlt, kann derzeit gern mal durch die Innenstadt gehen.“

Der Gutschein könne nach der Krise in mehr als 80 Geschäften eingelöst werden. Gerade kurz vor Ostern sei der Gutschein-Service, den es geben soll, bis die Geschäfte wieder öffnen dürfen, sehr sinnvoll, so Keune: „In diesen Zeiten verkaufen wir sonst hunderte Gutscheine in der Tourist-Info, und wir wollen vermeiden, dass es den Handel auch noch aus dieser Richtung trifft.“

Angesprochen seien auch Unternehmen, die ihren Mitarbeitern den Gutschein als steuerfreien Sachbezug bis zu einer Höhe von 44 Euro monatlich zukommen lassen wollen. „Auch die würden wir

bei Bedarf liefern, natürlich gegen Rechnung.“



> Gutscheine können bestellt werden per E-Mail an info@mein-itzehoe.de, online unter www.mein-itzehoe.de und unter 0171/8651655. Bezahlt wird per Vorkasse oder bar bei Lieferung. Diese erfolgt immer mittwochs, erstmals am 8. April – und auch an diejenigen, die den Gutschein als Geschenk erhalten sollen. Bestellungen werden jeweils bis zum Vortag, 18 Uhr, berücksichtigt.