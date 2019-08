Bargeld aus Drogerie erbeutet : Itzehoe: Überfall am Ostlandplatz

Bei dem Täter könnte es sich um denselben Mann handeln, der am Donnerstag eine Tankstelle am Sandberg überfallen hatte.

von sh:z

12. August 2019, 11:41 Uhr

Itzehoe | Erneut ein Überfall, womöglich derselbe Täter wie am Tag zuvor: Ein Unbekannter hat am Freitag in der Drogerie am Ostlandplatz Bargeld erbeutet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, betrat der Mann um kurz vor 14 Uhr das Geschäft, ging zum Verkaufstresen und bedrohte die Angestellte mit einer Waffe. Mit seiner Beute, laut Polizei einem Betrag im unteren dreistelligen Bereich, ging der Mann in Richtung Reichenberger Weg. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Bereits am Donnerstagabend war die Tankstelle am Sandberg überfallen worden. Die Täterbeschreibung ähnelt sich in beiden Fällen sehr, am Ostlandplatz lautete sie: etwa 1,75 Meter groß, 25 Jahre alt, Drei-Tage-Bart, sehr gepflegte Erscheinung, fließendes Deutsch. Er trug ein Basecap, schwarze Weste, dunkles Shirt und dunkelblaue Jeans. Es sei nicht auszuschließen, dass beide Überfälle von demselben Täter verübt wurden, so Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Hinweise: 04821/6020.

