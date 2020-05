Engagierter Sportler verstorben : Itzehoe: Trauer um Gert Olde

Sport war seine Passion und prägte sein Lebenswerk.

von Reiner Stöter

08. Mai 2020, 17:09 Uhr

Itzehoe | „Ich wollte erreichen, dass ein Kind niemals mit Angst in die Schule kommt.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Gert Olde 2006 nach 25 Jahren als Rektor der Grundschule Edendorf.

Olde hatte ein Herz für die Jugend und besonders für den Sport. Dieses Herz schlägt nun nicht mehr. Olde ist im Alter von 77 Jahren viel zu früh verstorben.

Die Arbeit als Lehrer und der Sport prägten sein Lebenswerk. 1943 in Heide geboren, begann die Laufbahn als Grundschullehrer 1969 in Rethwisch. 1971 wechselte Olde für zehn Jahre an die Ernst-Moritz-Arndt-Schule in Itzehoe, ehe er 1981 Rektor der Grundschule Edendorf wurde.

Umtriebiger Funktionär

Seine Spuren hat er aber vor allem als Funktionär im Sport hinterlassen. 32 Jahre war Olde Vorstandsmitglied im damaligen ETSV Gut-Heil Itzehoe. Als Kunstturner erlebte er die glorreichen Zeiten des ETSV in den 1970-er Jahren nicht nur als Jugendwart hautnah mit.

Bis zuletzt pflegte er die Freundschaft mit den Turnern und Turnerinnen, die damals zur deutschen Spitze gehörten.

1985 wurde Olde zum 2. Vorsitzenden gewählt, fünf Jahre später stand er dann als 1. Vorsitzender bis 2001 an der Spitze des Vereins.

Vision vom gemeinsamen Sportclub

Olde war ein Visionär und hatte schon damals die Fusion mit dem MTV Itzehoe fest auf dem Schirm. Die war jedoch daran gescheitert, dass der MTV Vorbehalte gegen das von Olde mit initiierte Fitnessstudio hatte. Als Ehrenvorsitzender durfte er dann später mit Genugtuung die Verschmelzung zum SC Itzehoe miterleben.

Olde war auch über den Verein hinaus als Funktionär tätig. Zunächst als Landesturnwart und dann im Kreisturnverband.

Von 1977 bis 1993 setzte er als dessen Vorsitzender Akzente. Höhepunkt war jedoch das Landesturnfest, das er 1995 als Ehrenvorsitzender des KTV nach Itzehoe holte. „Mit einem positiven Ergebnis unterm Strich“, wie er gern sagte.