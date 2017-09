Stadtmanagement : „Itzehoe steht nicht schlecht da“

vergrößern 1 von 2 Foto: dgt 1 von 2

von Delf Gravert

erstellt am 23.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Von „Niedergang“ und „Stillstand“ in der Innenstadt ist dieser Tage vor allem in den sozialen Netzwerken nicht selten zu lesen. Für Äußerungen wie diese haben Ralph Busch und Sönke Doll nur Kopfschütteln übrig. Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD in der Ratsversammlung sehen die öffentliche Debatte über Zustand und Entwicklung der Innenstadt teilweise in einer „Abwärtsspirale“, in der vieles viel schlechter geredet werde, als es in Wirklichkeit sei. „Natürlich gibt es Probleme“, sagt Busch. „Aber wer sich die Fakten ansieht, erkennt, dass Itzehoe nicht schlecht da steht.“

Tatsächlich erlebe die Innenstadt gerade einen Investitionsschub. „Wir haben gemeinsam das Stadtmanagement um eine Analyse der laufenden und geplanten privaten Investitionen im Bereich der City gebeten“, erklärt Doll. Das Ergebnis sei eindeutig: „Allen Unkenrufen zum Trotz und entgegen dem Trend der meisten Mittelzentren entwickelt sich Itzehoe.“ Private Investitionen in Höhe von mindestens 30 Millionen Euro wurden und werden im Zeitraum 2017 bis 2019 laut Stadtmanagement getätigt. „Allein 15 Millionen fließen in Projekte im Bereich der Breiten Straße“, sagt Doll und nennt den Neubau der VR Bank und den Umbau des ehemaligen Hertie durch Behrens und Haltermann als Beispiele. „Mehr als sieben Millionen Euro gehen in Baumaßnahmen entlang der oberen Feldschmiede, zwei Millionen sind im Rahmen eines Objektes verplant, dass bis Mitte 2018 in der unteren Feldschmiede entstehen soll.“ Und im „oberen einstelligen Millionen Bereich“ seien die Investitionskosten anzusiedeln, die der neue Besitzer des Holstein-Centers Tim Erhard nach eigener Aussage bis 2019 in die Revitalisierung des Einkaufszentrums, stecken wolle, so Doll. Weitere kleinere Projekte kämen hinzu. Andere, wie beispielsweise der vom Adeligen Kloster geplante Umbau der ehemaligen Buchhandlung Gerbers, sind in der Analyse noch gar nicht berücksichtigt, weil noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen.

Investitionen außerhalb der Innenstadt, etwa am Klinikum oder im Innovationsraum seien bei der Aufstellung überhaupt nicht berücksichtigt worden. „Die auch im Vergleich zu anderen Städten hohe Summe zeigt, dass Itzehoe Vertrauen zurückgewonnen hat“, sagt Busch. „Eine Entwicklung, auf die wir auch ein wenig stolz sind.“ Denn die Koalition aus CDU und SPD habe in den vergangenen Jahren die richtigen Weichen gestellt. „Wir haben das Stadtmanagement gestärkt, das zum Beispiel mit seinem Leerstandsmanagement erfolgreich Neuansiedlungen unterstützt.“ Auch die Arbeit von Wirtschaftsförderer Thomas Carstens habe die Koalition ermöglicht. Grundsätzlich sei durch die Zusammenarbeit von Union und Sozialdemokraten eine Verlässlichkeit in die Itzehoer Politik eingezogen, die bei Investoren gut ankomme. „Das war nicht immer so. Mit wechselnden Mehrheiten kamen Entscheidungen vor der Großen Koalition teilweise eher zufällig zu Stande.“ Heute arbeite man an dem gemeinsamen Ziel, Itzehoe voranzubringen.

Die positive Entwicklung in der Innenstadt wollen die Politiker auch künftig stärken – etwa durch die bereits begonnene Teilnahme am Städtebauförderungs-Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren. Was die Fraktionschefs in dieser Hinsicht zuversichtlich stimmt, sind die jüngsten Zahlen aus der Kämmerei. Deutlich gestiegene Gewerbesteuereinahmen lassen für 2017 einen Haushaltsüberschuss erwarten, der Spielraum für die Politik bringen könnte – auch beim möglicherweise nicht über die Städtebauförderung finanzierbaren Projekt Störauf. Sönke Doll: „Wenn man sich ansieht, was sich alles in der Innenstadt tut, ist Störauf vielleicht gar kein so großes Sonderprojekt, sondern ein Baustein in einem attraktiven Gesamtpaket.“