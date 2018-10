Rentner versenkt sein Auto : Itzehoe: Rückwärts in den Klosterhof-Teich

Beim Rückwärtsfahren hat ein Rentner seinen Polo in einen Teich gesteuert.

von Karsten Schröder

01. Oktober 2018, 14:18 Uhr

Itzehoe | Glück im Unglück hat ein etwa 80 jähriger Autofahrer gehabt, als er mit seinem VW Polo rückwärts in den Klosterhof-Teich in Itzehoe gefahren ist. Das Auto trieb beinahe bis in die Mitte des Teiches. Der Fahrer konnte sich aus seiner misslichen Lage nicht mehr selbst befreien, da sich die Fahrzeugtüren nicht mehr öffnen ließen.

Die sofort alarmierte Feuerwehr ließ ihr Schlauchboot zu Wasser und konnte den Mann durch das geöffnete Fenster befreien. „Augenscheinlich war der Mann unverletzt, wurde aber mit Unterkühlung durch den Rettungsdienst ins Klinikum Itzehoe transportiert“, so Feuerwehrsprecher Sven Winter. Der Wagen wurde mit dem Kran des Wechselladerfahrzeugs der freiwilligen Feuerwehr Itzehoe aus dem Teich gehoben.

Florian Sprenger

Anschließend wurde das Auto mit einem Abschleppdienst abtransportiert. Insgesamt waren etwa 20 Einsatzkräfte vor Ort, um dem Rentner zu helfen.

