Bildungsausschuss berät am Mittwoch : Itzehoe: Raumnot in der Kita Sude-West

Das Kinder- und Jugendbüro hält das Raumprogramm in der Einrichtung für überholungsbedürftig.

von Delf Gravert

24. November 2019, 13:31 Uhr

Itzehoe | Ein fehlender Speiseraum, unzureichende Räume für Bewegung und für das Personal, zu wenige Gruppenräume: Durchschnittlich 130 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren werden in der städtischen Kindertagesstätte (Kita) Sude-West von 21 pädagogischen Fachkräften betreut. Doch die räumlichen Bedingungen sind alles andere als optimal, beklagt das Kinder- und Jugendbüro der Stadt. Nun soll über Verbesserungsmöglichkeiten nachgedacht werden.

Bewegungsraum von zentraler Bedeutung

Geht es nach den Vorstellungen der Verwaltung, wird der Bildungsausschuss sie in seiner Sitzung am Mittwoch in der Kita in der Einhardstraße beauftragen, „Planungen zur Verbesserung der Qualitäts- und Betreuungsstandards“ zu erstellen. Ausführlich begründet das Kinder- und Jugendbüro in einer Sitzungsvorlage, warum dies seiner Meinung nach nötig ist.

Zum einen stehe kein geeigneter Bewegungsraum zur Verfügung. Genutzt wird aktuell der „Halle“ genannte, mittig gelegene Flur, der aber aus Brandschutzgründen eigentlich nicht zur Aufbewahrung von Matten, Polstern und weiteren Bewegungsmaterialen geeignet sei. „Dieser Bewegungsraum hat für die motorische Entwicklung der Kinder eine zentrale Bedeutung“, gleichzeitig müssen aber die sicherheitsrelevanten Bedingungen erfüllt werden. Daher müsse „mit hoher Dringlichkeit eine bauliche Lösung gefunden werden.

Unzulässig aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht seien die Personalräume. Mit etwa 24 Quadratmetern seien sie für die Zahl der Mitarbeiter viel zu klein, schreibt Carsten Roeder, Leiter des Kinder- und Jugendbüros, in der Sitzungsvorlage. Probleme im laufenden Betrieb bereite auch das Mittagessen. Etwa 35 Kinder bekommen im Schnitt täglich eine warme Mahlzeit. Sie müssen in verschiedenen Gruppenräumen ausgeteilt werden, weil es keinen Speisesaal gibt. Dies verursache einen „erhöhten personellen Aufwand“, heißt es in der Vorlage.

Weiterhin sei die inklusionsbedingte Förderung einzelner Kinder schwierig, weil Kleinstgruppen- oder Therapieräume fehlen. Häufig werde dafür der Personalraum genutzt, der dann aber logischerweise nicht mehr für seine eigentliche Funktion zur Verfügung stehe.

Roeder bringt in der Vorlage eine Erweiterung des Gebäudes in Richtung Norden als Lösung ins Spiel, stellt aber fest, dass es möglicherweise auch noch andere Varianten gebe, um die Qualitätsstandards „nachhaltig zu verbessern.“ Wie die aussehen könnten, wäre Gegenstand der nun zu beginnenden Planungen.