Polizei sucht Zeugen : Itzehoe: Randale in Kindergarten IzzKizz

Sie kamen in den vergangenen Tagen und randalierten, dann entkamen die Täter unerkannt.

20. März 2020, 15:03 Uhr

Itzehoe | Wann es genau passierte, ist unklar. Der Schaden war eher gering, aber ärgerlich: Unbekannte haben in der Zeit vom 12. bis 19. März auf dem Gelände des Kindergartens IzzKizz in der Beethovenstraße randaliert. Laut Polizei beschädigten sie einen Schuppen für Spielgeräte und warfen das Spielzeug auf den Boden und in die angrenzenden Hecken. Den Schaden schätzt die Polizei auf 100 Euro, gestohlen wurde nichts.



INFO: Hinweise: 04821/6020.