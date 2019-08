Verursacher kam nicht zurück : Itzehoe: Radler übersehen und geflüchtet

Der Unfall geschah am frühen Mittwochmorgen.

Avatar_shz von sh:z

29. August 2019, 15:03 Uhr

Itzehoe | Unfallflucht am Mittwochmorgen: Gegen 6.40 Uhr überquerte ein 38-Jähriger mit seinem Elektrorad bei Grün die Adenauerallee in Richtung Innenstadt. Ein Autofahrer, der von der Schumacherallee nach rechts in die Adenauerallee abbiegen wollte, übersah ihn, durch die Kollision stürzte der Radler und verletzte sich. Der Verursacher stieg aus und sagte, er wolle nur einen Parkplatz suchen. Doch er kam nicht zurück.

Laut einer Zeugin und dem Radler war er in einem kleineren silber- oder goldfarbenen Peugeot mit Itzehoer Kennzeichen unterwegs, 40 bis 45 Jahre alt, schlank, blond und 1,70 bis 1,75 Meter groß.



Hinweise: 04821/6020.