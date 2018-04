100 Mitarbeiter : Itzehoe: Online-Händler Summary AG meldet Insolvenz an

Durch ungeplante Umsatzrückgänge im vergangenen Jahr ist der Online-Händler in Schieflage geraten.

Itzehoe | Idee, Produktion, Vertrieb und Kundenservice – die Summary AG kümmert sich im Online-Handel um die gesamte Kette. Das Wachstum war rasant, die Aussichten schienen glänzend. Doch jetzt ist das Unternehmen mit Sitz an der Fraunhoferstraße in ernste Schwierigkeiten geraten: Summary hat Insolvenz angemeldet.

Das Onlinegeschäft sei auf weiteres Wachstum ausgelegt, dafür sei im vergangenen Jahr sehr stark investiert worden, so Thomas Schulz, mit seiner Kölner Agentur zuständig für die Kommunikation. Der Grund für die Zahlungsunfähigkeit sei im dritten und vierten Quartal 2017 entstanden durch „ungeplante Umsatzrückgänge in bestimmten Kategorien, die völlig untypisch waren“. Das erhole sich jetzt wieder.

Grundsätzlich stecke im Online-Handel enormes Potenzial, sagt Thomas Fox. Er hat unter anderem Karstadt in der Insolvenz gemanagt und bildet als Sanierungsgeschäftsführer den Vorstand gemeinsam mit Firmengründer Stephan Sander. Fox betont: „Wir wollen und werden nach Analyse der ersten Zahlen, Daten und Fakten das Unternehmen fortführen und dazu in einem ersten Schritt den Geschäftsbetrieb stabilisieren.“ Beteiligt sind daran zwei weitere erfahrene Berater: Rolf Weidmann war unter anderem mit der Sanierung von SinnLeffers befasst, Oliver Dankert war Insolvenzverwalter der Schneider Versand GmbH.

Beantragt hatte Summary die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung, das Amtsgericht stimmte zu. Das heißt: Anders als bei der Einsetzung eines vorläufigen Insolvenzverwalters kann der Vorstand selbst entscheiden. Allerdings hat ein Sachwalter die Aufsicht, dies ist der Rechtsanwalt Nicolas F. Grimm aus Neumünster. Dieser, so die Mitteilung des Unternehmens, unterstütze das Ziel, erstmals in dieser Woche die Löhne mittels Insolvenzgeld auszuzahlen.

Summary arbeitet seit 2009 für weltweit führende Online-Marktplätze, Amazon wurde stets als größter Kunde genannt. Hinzu kommen viele Eigenmarken insbesondere in den Bereichen Sport, Fitness, Freizeit, Haushalt, Garten, Mode und Lifestyle. Schwestergesellschaften gibt es in Europa, Asien und den USA. Mit 100 Mitarbeitern wurde ein Jahresumsatz von 30 Millionen Euro erwirtschaftet.