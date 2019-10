Cathy Fleckstein und Augustin M. Noffke in der Galerie 11 : Itzehoe: Gemeinsame Ausstellung mit Nachbildungen und Anspielungen

Gemeinsam präsentieren sich Cathy Fleckstein und Augustin M. Noffke in der Galerie 11.

17. Oktober 2019, 15:11 Uhr

Itzehoe | Manch eine Anspielung in seinen Bildern erkennt man erst nach einem Hinweis des Künstlern. Augustin M. Noffke hat viele Verweise und Andeutungen in seinen Bildern versteckt.

„Ich probiere alles aus, kein Bild ist wie das nächste“, beschreibt der Künstler selbst sein Spiel mit kulturellen Bezügen, literarischen Anspielungen und barocken Hintergründen.

„Rezitate“ nennt sich so auch die neue Ausstellung in der Itzehoer Galerie 11, die parallel zu Noffke die Werke der Keramikerin Cathy Fleckstein präsentiert.

Info: Die Schau wird am Freitag um 18 Uhr eröffnet und läuft bis 23. November. Galerie11: Breitenburger Straße 1 in Itzehoe.

Die Besucher erleben zwei Künstler, die eng mit der Region verbunden sind. Noffke wuchs in Itzehoe auf und lebt heute in Ratzeburg, wo er eine eigene Galerie auf der Dominsel führt.

Fleckstein hatte ihr Atelier bis 1996 in Rosdorf bei Kellinghusen und hat sich 2001 in Preetz niedergelassen. Die beiden kennen sich seit ihrem Studium an der Kieler Kunsthochschule.

Spezielle Tonmasse entwickelt

Der Titel „Rezitate“ ist vieldeutig: Fleckstein, die zu den renommiertesten deutschen Keramikerinnen zählt, nimmt mit ihren Gefäßen und Tafeln elementare Naturstrukturen auf, beschäftigt sich mit Werden und Vergehen.

Verblüffend verwechselbar hat sie hölzerne Raumecken und Pfeiler aus historischen Häusern mit Ton nachgeschaffen und deren „Atmosphäre gerettet“, wie sie selbst sagt. Sie hat eine ganz eigene Art der Oberflächenbehandlung und auch eine spezielle Tonmasse entwickelt und brennt mit einem Gasofen, in dem sich die Engobe-Glasuren durch Oxidation in einzigartige Farbtöne verändern.

Was in den Oberflächen auf den ersten Blick wie geritzt aussieht, entsteht durch sehr zeitaufwendige Verfahren mit Abdrucken.

Politisches Engagement

Während ihre Arbeiten introvertiert-dialogisch auf ihre unmittelbare Umgebung reagieren, spiegelt Noffke sein raumgreifendes politisches Temperament in seinen Themen. Er zitiert Goethes „Faust“, erkundet selbst, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, malt Landschaften mit archaischen Himmeln und Akte als Außen- und Innendarstellung. Er präsentiert auch mit einem Augenzwinkern Skurrilitäten, wie aus Kaugummimasse geformte Körperöffnungen oder liebevoll gezeichnete Flöhe. Rezitate der anderen Art, sozusagen.