Werke von Anne-Gret Winkler werden gezeigt : Itzehoe: Galerie 11 präsentiert Bilder voll Farbigkeit und Fröhlichkeit

Nach dem Abbau in Marne zieht die Ausstellung mit Arbeiten von Anne-Gret Winkler nach Itzehoe um.

von shz.de

12. Juli 2019, 17:06 Uhr

Marne/Itzehoe | Es geht um Körper, oft Frauenkörper, manchmal Paare, innig ineinander verschlungen. Versonnene Frauen, autarke Frauen, stille und selbstbewusste.

Die Itzehoer Künstlerin Anne-Gret Winkler hat sich viele Jahrzehnte lang malend und bildhauerisch mit den sinnlichen Formen auseinandergesetzt und ihren eigenen Blick darauf entwickelt. Sie wäre in diesen Tagen 75 Jahre alt geworden. Drei Ausstellungen würdigen ihr Werk und ihre Aktivitäten.

Marne, Itzehoe und Westerland

Start war unter dem Titel „reflexionen 3“ in Marne in den Backensräumen des Kultur- und Bürgerhauses in der Schillerstraße 11. Dort werden Anne-Gret Winklers Leinwände und Skulpturen spannungsreich zwischen der alten Kamera und antiken Requisiten des Marner Fotografen Thomas Backens präsentiert, der als der wichtigste Chronist Dithmarschens für die Wende zum 20. Jahrhundert gilt. Die Ausstellung endet an diesem Wochenende und ist noch am Sonnabend und Sonntag, 13. und 14. Juli, von 15 bis 18 Uhr zu sehen.

Danach geht es in Itzehoe weiter, wo am 2. August um 18 Uhr in der Galerie 11 „voller leben“ eröffnet wird. Und vom 24. August an sind Winklers Arbeiten auch in der Westerländer „Stilschmiede“ auf Sylt zu sehen.

Überwältigende Inhalte

„Umgehauen werden“ sollten die Betrachter von ihren Bildern, von der Farbigkeit und Fröhlichkeit, von der Liebe. So sagte es Anne-Gret Winkler 2011 im Interview. Anlass war eine große Werkschau in ihrer eigenen Galerie, die damals noch in Kellinghusen verortet war. 2008 zog sie damit nach Itzehoe um. Seit ihrem Tod 2018 führt ihre Tochter Bettina Winkler-Marxen die Galerie 11 in der Breitenburger Straße 1 weiter.

Es ging Anne-Gret Winkler um die Ideen, die in jeder Frau stecken. Diese wollte sie ansprechen und auch wecken, wenn sie schöpferisch noch schlummerten. Sie teilte ihre künstlerische Welt gern mit anderen, bildete sich nach dem Studium der Psychologie, Pädagogik und Kunst an der Pädagogischen Hochschule in Kiel über die Jahrzehnte hinweg nicht nur selbst kontinuierlich bei diversen Symposien im In- und Ausland fort, sondern gab auch jahrzehntelang Kurse an der Volkshochschule Münsterdorf.

Katalog erscheint

Die Stimmen derer, die von ihrer Energie mitgerissen wurden und ins schöpferische Tun fanden, sind zahlreich und kommen im neuen Katalog „reflexionen“ zu Wort. Dieser ist als Überblick über ihr Schaffen anlässlich des 75-jährigen Geburtstages erschienen und wurde von ihrer Tochter zusammengestellt.

Keine Kleidung verhüllt die leicht abstrahierten Formen, die sie in den harten Stein haute oder mit Pastellkreide auf Leinwand skizzierte und dann farbig füllte, dennoch erscheinen sie nicht nackt. „Allein, in sich gekehrt oder in Begegnung mit einem Gegenüber. Immer spielt Empfinden, Nachempfinden eine große Rolle“, beschreibt Kunsthistorikerin Bettina Winkler-Marxen im Katalog die Arbeiten ihrer Mutter.

„Es sind Figuren, die nicht beruhigen sollen, sondern die Ruhe ausstrahlen und zum optimistischen Denken und Handeln anregen“, zitiert sie Winklers Antrieb. Im Epilog verspricht sie allen Bewunderern: „In fast 40 Jahren kreativen Schaffens hat Anne-Gret Winkler ein reiches Oeuvre hinterlassen.“ In der Galerie 11 werde es für die Öffentlichkeit immer zugänglich sein.“