Kreisumlage : Itzehoe: Finanzausschuss für Senkung

Itzehoe: Finanzpolitiker empfehlen mehrheitlich Senkung der Kreisumlage um vier Prozent. Das sind sechs Millionen Euro für Städte und Gemeinden.

von Joachim Möller

26. Oktober 2018, 13:15 Uhr

Fast sechs Millionen Euro könnte der Kreis den Städten und Gemeinde über eine Senkung der Kreisumlage noch in diesem Jahr zurückgeben. Eine erste Hürde ist genommen. Der Finanzausschuss hat mit den Stimmen von CDU und FDP für eine Reduzierung von 35 auf 31 Prozent gestimmt.

Wie berichtet, hatten die Kommunen seit längerem auf eine Rückzahlung gedrängt, auf die sich Vertreter beider Seiten dann bei Gesprächen kurzfristig im Oktober geeinigt hatten. Ausgangspunkt war der gute Jahresabschluss für 2017, der jetzt zur Hälfte an die Gemeinde zurückfließen soll. Da der Überschuss allerdings in die Rücklage des Kreises floss, darf er aus haushaltstechnischen Gründen nicht angetastet werden. Die Folge: Das Geld für die Kommunen muss aus dem laufenden Haushalt entnommen werden, der dadurch mit fünf Millionen Euro ins Minus rückt. Und schreibt ein Haushalt rote Zahlen, ist eine Genehmigung durch das Land notwendig. Diesen Nachteil für den Kreis hätten die Kommunen zwar gesehen, „doch ihnen war es wichtiger, die Rückzahlung jetzt zu bekommen“, betonte der Finanzausschussvorsitzende Ralf Dudde (CDU). Während Stefan Goronczy (FDP) die Senkungen befürwortete („Wir hätten dies sogar schon etwas früher tun können“), hätte sich die SPD-Fraktion „aufgrund der Dynamik“ in den vergangenen Tagen noch keine Meinung bilden können, sagte Manfred Schmiade. Deshalb: Stimmenthaltung der Sozialdemokraten im Ausschuss.

Gegen eine Reduzierung votierten Grüne und AfD. Grünen-Fraktionssprecher Heinrich Voß wies auf die großen Investitionen des Kreises hin und bemängelte, dass bei einem Minus in der Kasse der Kreis von der Haushaltsgenehmigung des Landes abhängig sei. Er forderte eine moderate Umlagenreduzierung um einen Prozent, dann hätte der Kreis am Ende noch einen ausgeglichen Haushalt. Auch für Reinhard Georg Zimmermann (AfD) war es wichtig, dass der Kreis ohne Eingriffe des Landes frei über seinen Haushalt verfügen kann.