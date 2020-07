Schadenshöhe unbekannt : Itzehoe: Einbruch in Gebäude des Arbeiter-Samariter-Bundes

Laut Polizei stahlen die Diebe Lebensmittel und Getränke.

von Delf Gravert

23. Juli 2020, 13:14 Uhr

Itzehoe | Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Gebäude des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) am Albert-Schweitzer-Ring eingebrochen. Sie stahlen Getränke und Lebensmittel.

Der ASB wird in Zukunft am Albert-Schweitzer-Ring ein Hospiz für unheilbar kranke und sterbende Menschen betreiben. In den ehemals kirchlichen Gebäuden neben der Baustelle für das Hospiz betreibt die Hilfsorganisation bereits unter anderem einen Essen-auf-Räder-Service. Dort drangen die Einbrecher laut Polizei in der Zeit von Dienstag, 16.15 Uhr, bist Mittwoch, 5.15 Uhr, vermutlich über ein Fenster ein.

Sie gelangten in den Keller und stahlen Getränkeflaschen und Lebensmittel. Zur genauen Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Die Beamten suchen nun Zeugen, die die Täter oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise: 04821/6020.

