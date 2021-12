2. Basketball-Regionalliga : Itzehoe Eagles-Zweite lässt Harksheide keine Chance

Souveräner Auftritt des Tabellenführers im letzten Spiel des Jahres

Itzehoe | In jeder Beziehung überlegen – so präsentierte sich die zweite Herrenmannschaft der Itzehoe Eagles in ihrem letzten Auftritt des Jahres. Der Tabellenführer der 2. Basketball-Regionalliga ließ den Gästen von TuRa Harksheide keine Chance beim 78:54 (24:14, 19:17, 19:2, 16:21). Nur acht Spieler Zwar konnte Eagles-Coach Timo Völkerink nach einigen Ausfälle...

