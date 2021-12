2. Basketball-Bundesliga ProA : Itzehoe Eagles wollen Durststrecke gegen Eisbären endlich beenden

Gelingt am Donnerstag gegen Bremerhaven der lang ersehnte erste Heimsieg?

Itzehoe | Andere verpacken am Tag vor Heiligabend vielleicht die Geschenke – die Itzehoe Eagles hätten am liebsten schon die Bescherung. Donnerstag, 23. Dezember, wollen sie in der BARMER 2. Basketball Bundesliga endlich den ersten Heimsieg einfahren. Das Spiel gegen die Eisbären Bremerhaven in der Brokdorfer Halle beginnt um 19.30 Uhr. Einiges zu verarbeiten Ea...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.