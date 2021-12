2. Basketball-Bundesliga ProA : Itzehoe Eagles reisen in den Schwarzwald

Coach Pat Elzie und sein Team hoffen auf den dritten Saisonsieg in Schwenningen.

Itzehoe | Es geht in den Schwarzwald, doch für die Itzehoe Eagles ist es alles andere als ein vorweihnachtlicher Ausflug. Bei den wiha Panthers Schwenningen wollen sie sich endlich den dritten Saisonsieg in der BARMER 2. Basketball Bundesliga holen. Die Partie beginnt am Sonnabend um 19 Uhr und wird kostenlos im Livestream auf Sportdeutschland.tv übertragen. Wei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.