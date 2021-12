2. Basketball-Bundesliga ProA : Itzehoe Eagles reisen 1300 Kilometer zu den Gladiatoren in Trier

Nach acht Niederlagen in Folge hofft das Elzie-Team auf die Wende.

Itzehoe/Trier | Rund 1300 Kilometer liegen vor den Itzehoe Eagles: einmal Trier und zurück, dieses Mal per Bahn. Sonntag um 17 Uhr laufen sie in der BARMER 2. Basketball Bundesliga bei den Römerstrom Gladiators Trier auf. Das Spiel ist kostenlos im Livestream zu sehen auf www.sportdeutschland.tv.

„Jeder Spieler muss sich im Klaren sein, um was es geht.“ Pat Elzie, Coach Itzehoe Eagles

„Jeder Spieler muss sich im Klaren sein, um was es geht“, sagt Eagles-Coach Patrick Elzie. Acht Niederlagen in Folge trägt sein Team mit sich herum, besonders schmerzhaft war zuletzt die Heimniederlage gegen nur sieben Bochumer am vergangenen Wochenende.

„Ich weiß nicht, was da los war“, sagt der Trainer. Er selbst wie auch die Fans könnten alles verzeihen, wenn gekämpft werde. Das will er nicht als Vorwurf verstanden wissen, dass die Mannschaft zu wenig gekämpft habe – gleichzeitig ist klar, dass Elzie in Trier eine Reaktion sehen will.

Heimstarke Trierer

Zu gern würde er die Punkte vom Tabellensechsten mitnehmen, „obwohl es sehr schwer wird“. In eigener Halle haben die Gladiators bisher nur gegen Spitzenreiter Jena und Vechta verloren, viele Akteure in ihrem Kader kennen den Basketball auf hohem Niveau.

„Wir müssen eine sehr gute Verteidigung spielen und versuchen, deren Fastbreak zu unterbinden.“ Pat Elzie, Coach Itzehoe Eagles

Elzie erwartet eine Rotation mit acht Spielern, „und die haben es in sich“. Stark sei Trier beim Offensivrebound, das Team nehme die meisten Würfe der Liga – die Eagles die wenigsten. „Wir müssen eine sehr gute Verteidigung spielen und versuchen, deren Fastbreak zu unterbinden“, sagt der Itzehoer Coach. Viel wurde geredet bei den Eagles: „Ich gehe davon aus, dass die Gespräche in dieser Woche eine Wirkung haben.“

Training gut gelaufen

Jetzt müssten die Dinge auch in die Tat umgesetzt werden. Das Training jedenfalls sei gut gelaufen, die Neuzugänge seien weiter integriert worden. Ihre Konkurrenzfähigkeit hätten die Eagles schon in diversen Spielen gezeigt, betont Elzie. „Das letzte Bisschen, was fehlt, müssen wir finden.“