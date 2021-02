Spendenaktion mit Kreisjugendring : Itzehoe Eagles punkten für Steinburger Feriendorf

Beim Landesderby in der 2. Basketball-Bundesliga am Sonnabend gegen Wedel bringt jeder Eagles-Treffer eine Spende.

Itzehoe | Viele Punkte der Itzehoe Eagles sind immer schön. Erst recht gilt das in einem Derby – und dann ist jeder Treffer auch noch bares Geld wert für den guten Zweck. Das Heimspiel in der BARMER 2. Basketball Bundesliga am Sonnabend, 13. Februar, gegen den SC ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.