2. Basketball-Bundesliga Pro A : Itzehoe Eagles in Jena unter Wert geschlagen

Das Team von Trainer Pat Elzie ist zwei Drittel der Partie auf Augenhöhe.

Für 27 Minuten auf Augenhöhe, dann doch noch deutlich verloren. Die Itzehoe Eagles haben in der BARMER 2. Basketball Bundesliga am Ende die Überraschung beim Tabellenzweiten verpasst. Medipolis Science City Jena gewann mit 101:74 (25:25, 28:21, 25:17, 23:11). Weiterlesen: Itzehoe Eagles auch in Karlsruhe zum Schluss abgefangen Das Gute am ersten Angr...

