2. Basketball-Bundesliga Pro A : Itzehoe Eagles in Bochum zu Gast

Die Steinburger Korbjäger wollen sich beim Mitaufsteiger „voll reinhängen“.

Itzehoe | Eine bewegte Woche liegt hinter den Itzehoe Eagles – wie schon so oft. Und wieder einmal stehen sie vor einem wichtigen Spiel in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga: Am Sonnabend um 19 Uhr beginnt die Partie bei den VfL SparkassenStars Bochum. Sie wird kostenlos im Livestream übertragen auf www.sportdeutschland.tv. Weiterlesen: Yasin Kolo verlässt die ...

