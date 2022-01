2. Basketball-Bundesliga ProA : Itzehoe Eagles gegen Paderborn im Pech

Adler unterliegen den Baskets mit 90:92 – Gäste treffen drei Sekunden vor Schluss zum Sieg

Brokdorf | Wer unten steht, hat Pech. In diesem Fall kam besonders viel Pech zusammen für die Itzehoe Eagles: In der BARMER 2. Basketball Bundesliga verloren sie gegen die Uni Baskets Paderborn mit 90:92 (26:30, 22:11, 16:28, 26:23). Gäste versenken gleich sieben Dreier Der Gegner, bei dem Ex-Eagle Johannes Konradt von den Zuschauern in Brokdorf sehr herzlich beg...

