Grosse Pläne : Itzehoe Eagles bauen Brücke nach China

Gemeinsam mit dem neuen Partner Ojesh ist ein Jugendaustausch geplant.

von Andreas Olbertz

20. Oktober 2020, 11:59 Uhr

Itzehoe | Im ersten Moment reibt man sich vermutlich verwundert die Augen: Was haben die Eagles aus Itzehoe mit China zu tun? China ist eine basketballbegeisterte Nation. Eagles-Cheftrainer Patrick Elzie hat als syrischer Nationaltrainer vor Jahren an den Asien-Meisterschaften teilgenommen und kennt Sebastian Machowski, den Co-Trainer der Shenzhen Aviators, lange. In Shenzhen wiederum ist die China-Zentrale von Ojesh, dem neuen Eagles-Sponsor, beheimatet. Die Unternehmensgründer lieben Basketball. So schließt sich ein Kreis.

Ojesh ist eine Beauty- und Kosmetikmarke, die auf dem asiatischen Markt seit Jahren erfolgreich ist. Außerhalb Asiens wird Ojesh von der Jassen GmbH vertrieben. Die wiederum arbeitet mit der Hamburger Firma Edeloptics zusammen – und einer der Gesellschafter steht mit seinem Immobilienunternehmen als möglicher Investor für den Alsen-Campus mit großer Multifunktionshalle bereit. So schließt sich ein weiterer Kreis.

Sponsoring, das Wort nehmen weder die Eagles noch Stefan Leitz von der Jassen GmbH in den Mund. Man spricht lieber von „Partnerschaft“, „Netzwerken“ und „Teil des Projekts“ sein. Besonders die Jugendarbeit der Eagles wird vom neuen Partner hoch gelobt. Ein wesentlicher Baustein der Zusammenarbeit soll jedenfalls ein internationaler Jugendaustausch werden. Schon für das nächste Jahr wird ein deutsch-chinesisches Basketball-Jugendturnier in Itzehoe geplant.

Elzie erklärt, dass die Eagles daran arbeiten, langfristig Spieler aufzubauen, und der Verein sich solide von unten herauf entwickeln soll. „Es geht um Visionen“, sagt er, „die kann man nicht in einem Jahr umsetzen.“ Deshalb sei auch die Zusammenarbeit mit Ojesh langfristig ausgerichtet. Ojesh sei eine junge und dynamische Marke, so Eagles-Vorsitzender Volker Hambrock: „Wir sind auch jung und dynamisch.“ Das passe gut zusammen.

Bislang ist Ojesh eine reine Frauenmarke, doch im kommenden Jahr soll auch eine Männerlinie auf den Markt kommen. Dann rückt auch die Herrenmannschaft der Eagles stärker in den Fokus. „Da kann ich mir spannende Dinge vorstellen“, orakelt Stefan Leitz.

Bürgermeister Andreas Koeppen macht deutlich, dass er sich einen Sportverein wünscht, der „sichtbar ist und über die Grenzen der Stadt hinaus wirken kann“. Die Kooperation mit Ojesh ist dafür ein wichtiger Schritt. Die Stadt versuche deshalb „zu ermöglichen, was wir können“. Beim Thema Alsen-Campus ist er ganz vorne mit dabei: „Das habe ich zu meinem Projekt gemacht, ich bin da persönlich dran und hoffe, dass uns das gelingt.“

An eine schnelle Lösung glaubt er allerdings nicht. Koeppen: „Erst mal müssen Finanz- und Innenministerium Einigkeit herstellen.“ Sollte das gelingen, müsse das Projekt ausgeschrieben, der Grundstücksverkauf geregelt und der Bebauungsplan geändert werden. „Und dann muss gebaut werden“, so Koeppen.

Die Eagles schreckt das nicht ab. „Wir wissen, wie das mit Projekten hier läuft“, sagt Elzie. „Trotzdem wollen wir uns sportlich weiter entwickeln.“ In der vergangenen Saison wären die Eagles eigentlich aufgestiegen, konnten aber nicht, weil unter anderem eine Halle in der verlangten Größe fehlte.