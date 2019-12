Wohnungsschlüssel gestohlen : Itzehoe: Dreister Dieb bestiehlt Seniorin

Der Täter erbeutete 300 Euro.

06. Dezember 2019, 12:57 Uhr

Itzehoe | Ein Unbekannter hat vermutlich am Dienstag oder Mittwoch eine Seniorin bestohlen. Die 86-Jährige hatte einen Schlüssel für ihre Wohnung in der Feldschmiede versteckt. Das habe der Dieb entweder beobachtet oder gewusst, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Mit dem Schlüssel gelangte er in die Wohnung und stahl 300 Euro. Donnerstag bemerkte die Rentnerin die Tat.



Hinweise: 04821/6020.

