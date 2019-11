Auszeichnung durch Novitas BKK und Verein „Neues Ehrenamt“ : Itzehoe: Bürgerpreis für stille Heldin

Ursula Körner besucht miot ihrem Collie seit 15 Jahren Menschen im Cläre-Schmidt-Seniorenzentrum.

Avatar_shz von shz.de

17. November 2019, 14:44 Uhr

Itzehoe | „Es gibt in Itzehoe ganz viele, die mit dicken Karren durch die Stadt fahren und sich nur für sich selbst interessieren. Aber es gibt auch noch viele, die anderen die Hand reichen“, sagte Bürgermeister Andreas Koeppen und lobte damit die ehrenamtlich Tätigen Itzehoes.

Engagierte im Mittelpunkt

Diese engagierten, aber schnell zu übersehenden Menschen wurden in der St. Laurentii-Kirche in den Mittelpunkt gestellt: Zum zehnten Mal verliehen der Verein „Neues Ehrenamt“ und die Novitas Betriebskrankenkasse (BKK) den Itzehoer Bürgerpreis. Die Auszeichnung, verbunden mit einem Preisgeld von 2500 Euro, erhielt Ursula Körner.

Zitat: Der Bürgerpreis bestärkt mich. UrsulaKörner, Preisträgerin

Die Preisträgerin besucht mit ihrem Hund – einem Collie Ferry – jeden Freitag seit über 15 Jahren das Cläre-Schmidt-Seniorenzentrum in Itzehoe. Die Besuche hätten einen sehr positiven Einfluss auf die teils einsamen und psychisch erkrankten Bewohner. So habe eine Seniorin nach langer Zeit wieder begonnen zu sprechen – dank der regelmäßigen Besuche des Hundes. „Es stellte sich heraus, dass sie früher auch Hundebesitzerin war“, erzählt die Preisträgerin. Sie habe Spaß an ihrer Aufgabe, auch wenn viel Leid dabei sei.

Zitat: Die Stadt Itzehoe kann gar nicht ohne Ehrenamt. Andreas Koeppen, Bürgermeister

Auch wenn es nur einen Preisträger geben könne, sei diese Veranstaltung dazu da, alle Ehrenamtler zu würdigen, so Schirmherr und Jurymitglied Andreas Koeppen.

Mirja Tüchsen, die Geschäftsstellenleiterin der Novitas in Itzehoe BKK findet, dass das ehrenamtliche Engagement in Itzehoe „rekordverdächtig gut“ sei und verweist auf die letzten drei „Weltrekorde“, die Itzehoe bereits aufgestellt habe.

Für Körner hätten sie sich entschieden, weil hinter ihr keine Organisation stehe, sondern alles aus eigener Kraft komme.

Zitat: Sie ist eine stille, bescheidene Heldin und würde sich selbst nie in den Mittelpunkt stellen. Julian van Dehlen, Novitas BKK.

Zur zehnten Verleihung des Bürgerpreises reiste aus Kiel die „Swing Company“ an. Die Gruppe sorgte für ordentlich Stimmung in der Kirche. Anschließend gab es im Himmel und Erde einen Sektempfang mit Suppe und Brot für alle.

Nominiert für den Itzehoer Bürgerpreis waren neben Ursula Körner auch Reinhold Mischeik, die Organisation „Wellcome“, Mareike Möller, Karsten Hinrichsen, Erika Stübe, Jutta Lohmann, Renate Wilms-Marzisch sowie Doris Brandt-Kühl.