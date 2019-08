Wildblumen werden ausgesät : Itzehoe blüht auf

Kleine Schritte gegen das Insektensterben: Wildblumen und Kräuter am Klinikum und entlang der Straßen.

von nr

06. August 2019, 13:58 Uhr

Itzehoe | Sie sieht gut aus, und sie erfüllt einen guten Zweck: Auf rund 350 Quadratmetern blüht an der Akademie des Klinikums Itzehoe eine Wildblumenwiese. Und auch die Stadt setzt künftig entlang der Straßen mehr auf Blühendes an Stelle von einfachem Grün.

Zitat: Es sind alles Kräuter und Blumen, die für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten gut sind. Erich Martens.

Der Chefgärtner am Klinikum hat die Mischung selbst zusammengemixt und ausgesät. Das Ergebnis kommt an: Schmetterlinge, Hummeln, Käfer und Bienen tummeln sich auf der Wiese. Und auch Besucher, die von der Robert-Koch-Straße aus zum Klinikum laufen, erfreuen sich am Anblick. „Es sind sogar schon Leute stehen geblieben und haben Fotos gemacht“, erzählt Martens.

Lebensräume sichern

Die Diskussion über das Insektensterben hat auch das Rathaus zur Reaktion veranlasst. Insbesondere dem Rückgang der Bienenpopulation zu begegnen, sei eine wichtige Zukunftsaufgabe, so Sprecher Björn Dethlefs. „Umso mehr gilt es, vorhandene Lebensräume zu sichern und neue zu schaffen.“ Wiesen sind eine Möglichkeit, Blühstreifen an Verkehrswegen eine andere.

Weniger Mäharbeiten

Das Augenmerk gilt dabei dem so genannten Straßenbegleitgrün: „Das Ziel ist, die Pflege dieser Grünstreifen Stück für Stück so zu erneuern, dass vor allem auch die Kräuter an diesen Standorten zur Blüten- und Saatbildung gelangen“, sagt Heinz-Rüdiger George, Leiter der Umweltabteilung.

Teils wurden die Streifen nicht mehr dreimal im Jahr, sondern nur noch einmal gemäht. Die Folge: Es hätten sich Kräuter entwickelt, die es dort bis dahin nicht gegeben habe.

Zitat: Nicht der kurzgeschorene Rasen, sondern extensiv gepflegte Flächen sind ein ökologischer Beitrag zum Artenschutz. Heinz-Rüdiger George, Leiter der Umweltabteilung

Doch mit der Umstellung der Pflege sähen die städtischen Grünstreifen anders aus, was für einige Bürger gewöhnungsbedürftig sein könne, betont George. „Aber letztendlich sind nicht der kurzgeschorene Rasen, sondern extensiv gepflegte Flächen ein ökologischer Beitrag zur Stadtentwicklung und speziell zum Artenschutz.“

Müll werde weiterhin entfernt durch den Kommunalservice. Gleichzeitig appelliert George, Abfälle – auch Zigarettenkippen – ordnungsgemäß zu entsorgen und nicht aus dem Autofenster zu werfen.

Blühwiesen auch im Park

Das Konzept der Blühwiesen und Blühstreifen soll auf weitere Standorte im Stadtgebiet, zum Beispiel Parkanlagen, ausgedehnt werden. Die Prüfung in der Umweltabteilung läuft, doch es müssten „unterschiedliche Nutzungsanforderungen“ berücksichtigt werden, sagt George. Eine Ballspielfläche in einer Grünanlage müsse eben regelmäßig gemäht werden.

Auf der Wiese am Klinikum ist das erst im Herbst geplant. Und die Chancen auf eine bunte Vielfalt auch im kommenden Jahr stehen gut: „Viele der Pflanzen wachsen nach“, sagt Chefgärtner Martens. „Und wo Lücken sind, wird wieder ein bisschen was dazu gesät.“