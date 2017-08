Verbraucher : Itzehoe bei Heizkosten fast an der Spitze

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Für Wärme und Warmwasser wird in Itzehoer Mehrfamilienhäusern so viel Energie verbraucht, wie in kaum einer anderen Stadt. Unter bundesweit 140 Städten landet Itzehoe bei einer Erhebung des Energiedienstleisters Techem auf Platz zwei. Demnach wurden im Jahr 2016 insgesamt 169,82 Kilowattstunden pro Quadratmeter in der Störstadt verheizt. Mehr waren es nur in Salzgitter (177,21). Dicht hinter Itzehoe folgen Rendsburg (165,81) und Schleswig (162,68) sowie weitere norddeutsche Städte. Zum Vergleich: Bottrop, Schweinfurt und Gladbeck, die auf den hinteren Plätzen liegen, kommen nur auf Werte von um die 112 Kilowattstunden.

Dass viele der Städte mit dem höchsten Verbrauch in Schleswig-Holstein liegen, überrascht angesichts des rauen Klimas zwischen den Meeren nicht. Doch warum führt ausgerechnet Itzehoe, das auch in den Vorjahren immer vordere Plätze belegte, das Ranking an und nicht eine küstennähere Stadt wie Husum oder Flensburg? Die genauen Gründe sind laut Techem schwer zu bestimmen, allerdings ist das Wetter nicht alleinige Ursache für den hohen Verbrauch. Maßgebliche Einflussfaktoren für mehr Energieeffizienz seien neben der Bausubstanz und energetischen Qualität der Gebäude die Technik zur Wärmeerzeugung und -verteilung und das Verbrauchsverhalten der Bewohner, sagt Geschäftsführer Frank Hyldmar.

Laut Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein besteht tatsächlich bei überdurchschnittlich vielen Häusern im Kreis Steinburg Sanierungsbedarf. Rund 13 000 Immobilien wurden in den 60er- und 70er-Jahren gebaut. „In der Zeit gab es noch keine Wärmeschutzverordnung und an erneuerbare Energien war auch noch nicht zu denken“, sagt Carina Vogel vom Referat Energie. In der Regel seien die Häuser aus dieser Zeit, in der ein großer Bauboom herrschte, nicht ausreichend gedämmt. Vielfach sei mit Heizkörpernischen gearbeitet worden, in denen das Mauerwerk besonders durchlässig sei. Statt der heute üblichen Dreifachverglasung sei in den 60er-Jahren teilweise noch Einfachverglasung eingesetzt worden.

Eine energetische Sanierung nach heutigen Standards könne den Energieverbrauch meist um ein Vielfaches senken. Gleiches gelte übrigens auch für Einfamilienhäuser, für deren Sanierung die Verbraucherzentrale auch in Itzehoe individuelle Beratung anbietet. Aber auch Mieter hätten die Möglichkeit, die Wohnungsbesitzer auf entsprechende Mängel aufmerksam zu machen und zu einer Sanierung zu drängen, sagt Vogel. „Ich empfehle, sich beim Einzug in eine Wohnung, den Energieausweis zeigen zu lassen.“

Großen Einfluss auf den Energieverbrauch haben Bewohner zudem über ihr Heizverhalten. „Schon wenige Grad können im Energieverbrauch einen großen Unterschied machen“, heißt es in einem Ratgeber des Umweltbundesamtes. Demnach ist im Wohnbereich eine Temperatur von 20 bis 22 Grad Celsius ausreichend. Nachts oder bei längerer Abwesenheit kann die Temperatur auf 17 bis 18 Grad abgesenkt werden – nicht weiter, da sonst zu viel Energie zum Wiederaufheizen benötigt wird und das Schimmelrisiko steigt. Die Behörde empfiehlt, die Heizungsanlagen entsprechend einzustellen und programmierbare Thermostatventile einzusetzen. So könnten etwa zehn Prozent Heizenergie gespart werden.

Für ihre Untersuchung hat die Firma Techem die Werte von insgesamt 327 Mehrfamilienhäusern mit 2261 Wohnungen, die in Itzehoe von ihr betreut werden, zu Grunde gelegt. Einen Gesamtwert des Energieverbrauchs, einschließlich der Einfamilienhäuser, gibt es nicht. So wird beispielsweise bei den Stadtwerken der Energieverbrauch der Itzehoer nicht eigens erfasst.

von Delf Gravert

erstellt am 31.Aug.2017 | 05:39 Uhr