Silvesterparties in der Kreisstadt : Itzehoe begrüßt das neue Jahr

Vom Theater bis zum Club: In verschiedenen Locations von Itzehoe feiern die Gäste bis in den frühen Morgen.

von Ludger Hinz

01. Januar 2020, 16:48 Uhr

Itzehoe | Auch wenn manch eine Rakete im nebligen Grauschleier verschwand, es krachte und rummste ganz ordentlich um Mitternacht. Gebührend begrüßten die Itzehoer das neue Jahrzehnt in der Silvesternacht. Viele feierten auf einer der öffentlichen Partys im Stadtgebiet.

Vor dem Theater Itzehoe machte das Feuerwerk von Pyrotechniker Daniel Zeise aus Itzehoe sowohl optisch wie auch akustisch eine Menge her. Siebeneinhalb Minuten lang gab es vom Computer gesteuert sowohl Boden- als auch Höhenfeuerwerk zu klassischer Musik von Vivaldi zu sehen und zu hören.

Zuvor hatten die Solisten des „Thalia Theaters Wien“ bereits unter dem Titel „Champagner hat's verschuldet!“ in zwei Vorstellungen zu den beliebtesten Operetten-Melodien gesungen. „Beide Vorstellungen waren nahezu ausverkauft“, so Theaterdirektorin Ulrike Schanko. Im Anschluss feierten die Menschen den Jahreswechsel in der Innenstadt bei einigen kleinen, aber dafür feinen Partys in verschiedenen Locations – vom Eckpunkt über Bar Hoge Kant bis hin zu Lauschbar und Liberty herrschte Halligalli bis zum frühen Morgen.

Die größte Party der Stadt fand wieder einmal in der eigentlich geschlossenen Diskothek Cheyenne Club statt, in der die DJs of the Night, DJ Collider und DJ Heilsberg aus Itzehoe, von allem etwas spielten – und erst kurz vor dem Morgengrauen die Plattenteller abstellten.