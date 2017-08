ISV unterliegt 0:3

vergrößern 1 von 1 Foto: gs 1 von 1

Für den ISV war mehr drin gegen die Kaltenkirchener TS. Am Ende sorgten aber erneute Abwehrfehler dafür, dass der Tabellenzweite einen 3:0 (1:0)-Sieg mit auf die Heimreise nahm. Pietsch hatte die Gäste in Führung gebracht (18.). Danach ergriff der ISV die Initiative, nutzte aber seine Chancen nicht. Björn Zabojnik (30.), Adem Aydogan (43.) und Zouheir Ashrafi (44.) verpassten den Ausgleich. Im zweiten Durchgang erhöhte die TS erneut durch Pietsch, der einen von Dan Pachaly verursachten Foulelfmeter verwandelte (57.). Als Zouheir Ashrafi wenig später beim Nachsetzen seinen Gegenspieler traf, wertete Schiri Böhnke dies als Tätlichkeit und zeigte dem ISV-Angreifer die rote Karte. In Unterzahl konzentrierten sich die Gastgeber auf Schadensbegrenzung, konnten den dritten TS-Treffer durch Behrmann aber nicht verhindern (79.).

von Reiner Stöter

erstellt am 18.Aug.2017 | 20:33 Uhr