ISV holt Punkt

2:2 in der Verbandsliga West gegen Todenbüttel

von Michael Lemm

25. März 2018, 13:16 Uhr

„Das war heute ein leistungsgerechtes Remis und eine zufriedenstellende Leistung meiner Mannschaft“, bilanzierte Spielertrainer Wiegand Leskien nach dem 2:2 des Itzehoer SV in der Fußball-Verbandsliga West gegen den SV Tungendorf.

Die Gastgeber fanden erst nach einer Druckphase der Tungendorfer ins Match. In einer chancenarmen ersten Hälfte wurde der ISV mit zunehmender Spielzeit jedoch immer bestimmender, so dass der starke Tungendorfer Keeper Piaskowski die ersten Male parieren musste.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war der ISV hellwach und dominierte die Partie. Es dauerte aber bis zur 66. Minute, bis Offensivaktuer Adem Aydogan zur verdienten Führung einnetzte. In der Folge waren die Gastgeber allerdings unkonzentriert und fingen sich postwendend den 1:1-Ausgleich durch Felix Piaskowski ein Daraufhin kamen die Gäste wieder besser in die Partie. Eine erneute Druckphase reichte aus, um eine Viertelstunde vor Abpfiff durch Julien Huber mit 2:1 in Führung zu gehen. Doch die drohende Niederlage rüttelte die Itzehoer nochmal auf. In der Schlussphase agierten sie wieder dominant und konzentriert. Mit Erfolg: Björn Zabojnik gelang schließlich der Treffer zum verdienten 2:2-Ausgleich.