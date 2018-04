Porzellansprechstunde in Itzehoe : Ist das Kunst oder kann das weg?

Porzellansprechstunde im Kreismuseum: Gemeinsam mit ihrer Mutter bestimmt Miriam Hoffmann altes Geschirr – wir machen den Test.

von Delf Gravert

22. April 2018, 18:00 Uhr

„Das habe ich so auch noch nie gesehen.“ Kurz ist Miriam Hoffmann überrascht, als Rundschau-Redakteurin Ilke Rosenburg ihr Geschirr auspackt. Milchkännchen und Zuckertopf aus weißem Porzellan sind in silberfarbenes Metall eingefasst. Ein ungewöhnliches Design. Doch schnell findet Hoffmann trotzdem etwas heraus. Über einen kleinen Stempel an der Unterseite bestimmt sie den Hersteller WMF. Und auch bei der Datierung ist sich die Expertin schnell sicher: „Typisch Fünfziger.“

Alter, Herkunft, Zustand, Wert – über diese Fragen bei Porzellanobjekten gibt Miriam Hoffmann gemeinsam mit ihrer Mutter Margitta am Sonnabend Interessierten eine Einschätzung. Für unsere Zeitung macht die Leiterin des Kreismuseums bereits vorab eine kleine „Porzellansprechstunde“.

Beim ersten Test liegt sie gleich richtig. Ilke Rosenburgs Eltern bekamen das ungewöhnliche WMF-Geschirr zur Hochzeit – in den Fünfzigern. Beim Wert ist Hoffmann vorsichtig. „Da ist oft eine gehörige Portion Spekulation dabei. Bei WMF gibt es zum Beispiel passionierte Sammler, die für so ein seltenes Set vielleicht schon 150 Euro zahlen. Bei einem Händler würde ich eher von 20 bis 30 Euro ausgehen.“ So sei es ganz oft.

Die Idee für die Porzellansprechstunde hat Hoffmann aus Plön mitgebracht. Im dortigen Kreismuseum arbeitete die Kunsthistorikerin, bevor sie die Nachfolge von Anita Chmielewski im Prinzeßhof antrat. „Wir hatten dort eine Ausstellung über den finnischen Designer Tapio Wirkkala, der unter anderem für die Porzellanmanufaktur Rosenthal gearbeitet hat.“ Als Rahmenprogramm beschloss Hoffmann gemeinsam mit ihrer Mutter erstmals eine Porzellansprechstunde anzubieten. „Obwohl sie eigentlich die größere Kennerin und begeisterte Sammlerin ist, musste ich meine Mutter erst überreden. Sie war skeptisch, ob wir genug wissen“, berichtet Hoffmann. Doch die Aktion wurde ein voller Erfolg. „Wir konnten fast alle Fragen beantworten. Was wir nicht wussten, haben wir nachgereicht.“ Seit der Premiere haben die beiden bereits mehrere weitere Sprechstunden angeboten. „Das Feedback war immer sehr positiv.“

Ilke Rosenburg präsentiert Hoffmann als zweites einen Teller mit durchbrochenem Rand und dem Aufdruck „Luftkurort Burg in Dithmarschen“. Seit Jahrzehnten wird er in der Familie als „Keksteller“ verwendet. Über die Herkunft weiß Rosenburg aber fast nichts. „Das ist ein klassischer Souvenirteller, wie er in der Kaiserzeit gern von kleineren oder größeren Reisen als Erinnerung oder als Geschenk mitgebracht wurde“, erklärt Miriam Hoffmann.

Der Wert liege eher im ideellen Bereich, denn es handelt sich bereits um ein „Massenprodukt“, sagt die Expertin und zeigt, wie man anhand kleinerer Fertigungsungenauigkeiten günstige Industrieware von hochwertigen Manufakturprodukten unterscheidet, wenn kein Stempel Aufschluss über die Herkunft gibt. „Ich hätte nicht gedacht, dass der Teller so alt ist“, sagt Ilke Rosenburg.

Das Gespräch über die mitgebrachten Objekte zieht sich hin. Hoffmann zeigt in der Literatur vergleichbare Stücke und berichtet viel über die Geschichte der Porzellanherstellung. „Es gibt immer viel zu besprechen“, sagt sie. Deshalb haben ihre Mutter und sie die Zahl der Einzelstücke pro Besucher auch begrenzt. „Wir haben es schon erlebt, dass jemand mit einem ganzen Wäschekorb voll Porzellan kommt. Das würde dann den ganzen Tag dauern.“



>Porzellansprechstunde im Kreismuseum Prinzeßhof, Kirchenstr. 20, am Sonnabend, 21. April, 10 bis 12 und 14.30 bis 17 Uhr. Kosten: 8 Euro (inklusive Museumseintritt). Anmeldung erforderlich: 04821/64068.