Konzert in der Itzehoer Lauschbar : Irische Songs mit Liam Blaney und Ben Heuer

„The Voice“ machte ihn bekannt – jetzt ist Liam Blaney zusammen mit Ben Heuer wieder in der Itzehoer Lauschbar zu Gast.

Ludger Hinz

11. September 2019, 11:25 Uhr

Itzehoe | Vor fast einem Jahr stand er mit seiner Musik erfolgreich vor der Fernsehkamera – jetzt ist der Musiker Liam Blaney (28) aus Glückstadt wieder einmal in Itzehoe zu hören. Mit Ben Heuer tritt der Halb-Ire in der „Lauschbar“ auf. Morgen ab 21 Uhr präsentieren sie zusammen ein aktuelles Programm aus irischen Songs.

Für das Hörbuch „Spaziergänge durch Dublin“ hat Blaney den Song „Tied My Toes To The Bed“ aufgenommen. Die Hörbuch-Produzenten suchten authentischen Irish Folk und wurden bei dem Glückstädter fündig. „Der Song handelt von einem jungen Iren, der das erste Mal nach Dublin reist und dort von Prostituierten übers Ohr gehauen wird“, so Blaney über das Lied.

Geplant ist außerdem die Produktion eines weiteren Titels mit dem Produktionsteam und der Band aus dem Steinburger Musikumfeld, die ihn schon beim „Refugee Song“ in der Show „The Voice“ begleitet hatte. „Ich schreibe gerade auch mehr eigene Songs und reise ansonsten beinahe jedes Wochenende quer durch die Republik“, erzählt Blaney.