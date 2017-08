Bauvorhaben : Investor plant Hotel am Hafen

vergrößern 1 von 3 Foto: SOSAT 1 von 3





Alexander Valentin möchte am Binnenhafen ein Hotel bauen. Das Problem ist nur: Die Papier herstellende Firma Steinbeis als Besitzer des angepeilten Grundstückes will nicht verkaufen, sorgt sich um Einschränkungen für das Unternehmen. Trotzdem will der Rechtsanwalt nicht locker lassen.

Bereits im September vergangenen Jahres trat Valentin (55) mit ersten Überlegungen an die Öffentlichkeit. Der Rechtsanwalt und Geschäftsmann wohnt seit etwas mehr als zwei Jahren in Glückstadt. „Aufgrund seiner einmaligen Historie, seiner Architektur als Stadtdenkmal und seiner Lage am Rande der Metropolregion Hamburg hat Glückstadt das Potenzial, zum Magneten für den Städte- und Kulturtourismus zu werden“, sagt er. Seiner Ansicht nach würde ein Hotel in der Elbestadt neue Arbeitsplätze bringen, Abwanderung stoppen und in der Wintersaison den Bestand von Gewerbe, Handel und Gastronomie fördern. Messen, Events, Tagungen würden nach Valentins Vorstellungen den Namen Glückstadt in die Welt tragen.

Doch vor der Umsetzung steht erst einmal die Planung. Für Alexander Valentin kommt nur ein Standort infrage: Der Rethövel direkt am Binnenhafen. Doch mehrere gedachte Konzepte verliefen schon im Vorwege – zum Teil auch aus denkmalschützerischen Aspekten – im Sande. Jetzt stellte der Unternehmer gegenüber unserer Zeitung ein neues Konzept seines Architekten Andre Fuhrmann-Oster vor. Verwirklicht werden soll es auf dem Grundstück rechtsseitig vom Rantzau-Palais. Dort legte König Christian IV. in der Gründerzeit einen Barockgarten an. Dieses Gelände wieder in seinen prachtvollen Urzustand zu versetzen und auf dem Grundstück einen komplett neuen Hotelneubau zu gestalten, sind die Pläne von Alexander Valentin. „Ich sehe hier die Chance der Verwirklichung und ich stehe auch Gewehr bei Fuß“, sagt der Unternehmer. Denn sein Glaube an den Standort und an das städtische Potenzial sind unerschütterlich. Valentin betreibt bereits ein Hotel in Kapstadt (Südafrika), ein weiteres ist in Honduras im Bau.

In Glückstadt sehen seine Planungen eine Tiefgarage unter dem Hotelkomplex, eine Ausstattung von etwa 45 Zimmern oder 100 Betten, Konferenz- und Tagungsräume, Restaurant und Bar vor. „Die wirtschaftlichen Aspekte für die Stadt sind nicht von der Hand zu weisen“, rechnet Valentin vor: Schon bei einer 50-prozentigen Auslastung kommt er auf mehr als 8000 Übernachtungen oder 12 000 Menschen pro Jahr, die Hotel und Stadt besuchen. 30 Vollzeitkräfte und 15 Saisonkräfte würden hier neue Beschäftigung finden. Und ein Name für das geplante Hotel existiert auch schon: „Neue Admiralität“. Zehn bis zwölf Millionen Euro hat er vorerst für den kompletten Neubau veranschlagt. „Ein Risiko-Investment. Aber als ich vor zwei Jahren hierher kam, habe ich mich spontan in die Stadt verliebt“, sagt Valentin.

Abgesehen von dem „Nein“ der Papierfabrik Steinbeis, gibt es weitere Probleme. Der Bebauungsplan für den rechtsgültigen Bereich, in dem das Hotel liegen würde, ist noch nicht verabschiedet. Zudem gibt es von privater Seite Einsprüche und Rechtsstreitigkeiten gegen diesen B-Plan.

Valentin: „Es müssen Rechtssicherheit um den B-Plan und die abschließende Klärung von Rechtsstreitigkeiten gegeben sein. Eher würde ich auch nie in Verhandlungen mit der Firma Steinbeis eintreten. Dafür muss auch die Stadtvertretung mit den zuständigen Ausschüssen bereit sein, dem Projekt zuzustimmen.“

Die Geschäftsführer der Firma Steinbeis, Ulrich Feuersinger und Volker Gehr, teilen schriftlich gegenüber unserer Zeitung mit, das Unternehmen begrüße grundsätzlich den Bau eines Hotels in Glückstadt – als einen Baustein der gesamten Stadtentwicklung. „In dem einen Gespräch mit Herrn Valentin haben wir darauf hingewiesen, dass umfangreiche Lärm- und Rechtsgutachten von einem Verkauf dringend abraten. Wir werden daher in keiner Weise irgendeine Aktion mittragen, die den Bestand des Unternehmens gefährdet. Richtig und wichtig ist die Verabschiedung eines rechtskräftigen B-Planes, der die Sicherung und Weiterentwicklung der gewerblich-industriellen Nutzungen, planerische Bewältigung von Nutzungskonflikten und der touristischen Attraktivität des Hafenumfeldes im Bereich Rethövel gewährleistet.“ Ganz zuschlagen möchte Steinbeis die Tür aber nicht: Wenn dieser Plan vorliege „und sich andere Erkenntnisse ergeben, wird Steinbeis Papier im Sinne der Stadtentwicklung immer gesprächsbereit sein“.