Klärwerk Kellinghusen : Investitionen gegen Geruch und Plastik

Kellinghusener Ausschuss empfiehlt Bewilligung von 134 000 Euro zur Optimierung des Klärwerks.

von shz.de

20. September 2018, 14:47 Uhr

„Ein breiter Fächer an Themen“ – so beschrieb der Vorsitzende Reinhard Rübner (SPD) im Ausschuss für Werke und Betriebe die derzeitigen Aktivitäten rund um das städtische Klärwerk. In der jüngsten Sitzung empfahlen die Mitglieder der Ratsversammlung Investitionen in Höhe von insgesamt rund 134 000 Euro zur weiteren Optimierung der Anlage. Rund 50 000 Euro davon fließen in die Installation einer Abluftanlage mit Aktivkohlefilter zur Minimierung der Geruchsimmission. Eine feinmaschige Siebanlage (84 000 Euro) soll darüber hinaus die Umwelt-Verunreinigung durch Kunststoffteilchen stoppen.

„Klärwerk bleibt Klärwerk“, warnte Hans-Jörg Krützfeldt (CDU) vor überzogenen Erwartungen hinsichtlich der Duftneutralisierung. Auf Anwohner-Klagen über üble Gerüche aus der Anlage hatte die Stadt im März 2018 mit einer Online-Beschwerdeplattform reagiert. Die App kann von betroffenen Bürgern mit Daten zur Geruchsbelästigung gefüttert werden. „Wir hatten bis jetzt rund 100 Meldungen zu dem Thema“, so Rübner. Dies sei überraschend, weil in den Jahren davor keine Klagen verzeichnet wurden. Vor diesem Hintergrund habe die Stadt sich entschlossen, zur „Entduftung“ eine Filteranlage mit Aktivkohlefilter einzubauen. Zusätzlich zu den reinen Investitionskosten werden im laufenden Betrieb zusätzliche Mittel fällig. Der Austausch der gesättigten Filter schlage mit jeweils rund 10 000 Euro zu Buch, so Klärwerksleiter Manfred Langheinrich.

Der Geruchsentwicklung entgegen wirken soll zudem ein Rückhaltebecken auf dem Schlachthofgelände, welches das dort anfallende Klärwasser kontinuierlich an das Klärwerk abgibt. „Diese Auflage hat die Firma Tönnies als Betreiber der Großschlachterei Thomsen bekommen“, erklärte Rübner.

Mit dem Einbau einer Siebanlage will die Stadt den Eintrag von Mini-Kunststoffteile (bis zwei Millimeter) in den Abwasserreinigungskreislauf der Kläranlage verhindern. Nachdem im Juni 2018 eine Verunreinigung festgestellt worden war, seien in Absprache mit der unteren Wasserbehörde als Sofortmaßnahme Siebe in den betroffenen Anlagebereichen angeordnet worden. „Das Sieb der neuen Anlage lässt nichts durch, was größer als zwei Millimeter ist“, so Rübner.

Die Kunststoffteilchen könnten über sogenannte Co-Substrate in die Anlage gelangt sein. Diese Zusätze, etwa aus Großküchen, nutzt das Klärwerk, um Faulgas, und damit über ein eigenes Blockheizkraftwerk Strom und Wärme zur Eigennutzung zu produzieren. Die Verunreinigung könnte auf diesem Wege, aber auch durch den normalen Schmutzwasserzulauf aus dem Kanalnetz erfolgt sein, sagte Langheinrich.