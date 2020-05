Geschäftsleben in Itzehoe : Internet-Systemhaus und Arztpraxis unter einem Dach

Neues Leben im alten Gebäude der Raiffeisenbank an der Viktoriastraße.

Itzehoe | „Ein Familienprojekt.“ Lächelnd beschreibt Christian Ross, was sich im früheren Raiffeisenbank-Gebäude in der Viktoriastraße getan hat. Seine Firma DRI Rossdata ist aus der Lindenstraße dorthin umgezogen. Sie teilt sich die Räume mit der Stadtpraxis seiner Frau Anja Ross, die vorher am Sandberg angesiedelt war.

Kundschaft im Gesundheitswesen

DRI Rossdata ist ein Internet-Systemhaus, landesweit tätig und spezialisiert auf das Hosting von Webseiten oder Mailprogrammen über vermietete Server sowie die Betreuung von Netzwerken. Die Hauptkundschaft komme aus dem Gesundheitswesen, sagt Ross.

Die Beschaffung von Geräten werde immer mehr nachgefragt, aktuell gehe es zudem viel um Videosprechstunden oder

-konferenzen und die Arbeit im Homeoffice.

„Wir gehören wahrscheinlich eher zu den Krisengewinnlern“, sagt Ross. Ein Thema beim Homeoffice sei oft das Organisatorische, das werde unterschätzt.

Gute Räume sind knapp

Das Gebäude in der Viktoriastraße wurde gekauft, gute Räume zur Miete seien rar und teuer, so Ross. Die Fläche in der Lindenstraße war kaum größer, der neue Zuschnitt bietet aber mehr Platz – auch für Auszubildende als IT-Systemkaufmann oder Fachinformatiker Systemintegration.

Zeitgemäße Praxisräume

Auszubildende sucht auch die Stadtpraxis, deren Fläche gegenüber dem bisherigen Standort am Sandberg deutlich wuchs. „Die Räume waren nicht mehr zeitgemäß für die Abläufe“, sagt Anja Ross. Nun kann Verwaltungsarbeit von der Anmeldung in hintere Bereiche verlegt werden: „Eine moderne Arztpraxis braucht so etwas wie ein Backoffice“.

Parkplätze vor dem Haus

Auch in den Behandlungszimmern gebe es ganz andere Optionen, sagt die Allgemeinmedizinerin, die sich die Arbeit mit Thomas Scheffel und Merita Sacipi teilt. So sind die Netzwerk-Anschlüsse für Displays an der Wand bereits installiert. Ein weiterer Vorteil: Dank der Parkplätze vor dem Eingang können Patienten wesentlich leichter als bisher in die Praxis gelangen.