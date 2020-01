VHS Krempe : International Austausch zum Thema Bildung

Bildungspartner der VHS Krempe aus Italien, Spanien und Polen trafen sich zum Erfahrungsaustausch in Krempe.

08. Januar 2020, 13:30 Uhr

Krempe | Das Erasmus-Programm bildet nicht nur, sondern führt auch in ferne Länder. Diese Erfahrungen machten im Jahr 2019 die 35 Vorstandsmitglieder, Dozenten und ehrenamtliche Unterstützer der Volkshochschule Krempe (VHS) auf ihren Bildungsreisen nach Teneriffa, Krakau und Rom. Das Erasmus-Projekt ist ein Förderprogramm der Europäischen Union. Der Name erinnert an den Humanisten Erasmus von Rotterdam (1466-1536).

Premiere für die VHS Krempe

Erstmalig beteiligt sich die VHS an zwei europäischen Partnerschaftsprojekten, bei denen es in regelmäßigen Abständen zu einem internationalen Austausch in verschiedenen europäischen Ländern kommt. Vor kurzem fand ein solches europäisches Treffen in Krempe statt. 16 Teilnehmer der Bildungspartner aus Italien, Spanien, Polen und der VHS Krempe tauschten sich zwei Tage zum Thema „Kultur und Tradition in der Erwachsenenbildung“ aus.

Tradition in der Bildung – beim Kochen und Sprechen

Die Mitarbeiter der zuständigen Arbeitsgruppe der Kremper Volkshochschule bereiteten das Thema anhand verschiedener Beispiele auf. Ob Kochen traditioneller Gerichte, der Einsatz der plattdeutschen Sprache im Theaterspiel oder das Erinnern an Bräuche und Feste in den „Erzählcafés“: die norddeutsche Kultur und Tradition spielen auch heute noch eine wichtige Rolle im Kursprogramm der Volkshochschule.

Spaziergang zu den Bildungsstätten

Bei einem Spaziergang durch die kleine Marschenstadt wurden die verschiedenen Schulungsräume der Volkshochschule besichtigt. Gegen eine Nutzungsgebühr werden diese vom Amt Krempermarsch oder von der Stadt Krempe zur Verfügung gestellt. Neben Mensa und Sporthalle war Elena Milio aus Palermo insbesondere von der Schulküche beeindruckt, die für diverse Kochkurse genutzt wird. Zum Abschluss des Rundgangs führte Bürgermeister Volker Haack die Gäste durch das historische Rathaus.

Nächstes Arbeitstreffen auf Mallorca

Das nächste Arbeitstreffen der Gruppe steht bereits fest: Es findet im Mai in Palma de Mallorca statt. „Wir sind sehr gespannt, was uns die spanischen Kollegen über ihre Arbeit im Bereich Erwachsenenbildung erzählen werden“, sagt Maria Meiners-Gefken, Leiterin der Kremper Volkshochschule.