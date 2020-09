Kreis STeinburg : Interkulturelle Woche: Auftakt der kreisweiten Aktionen am 27. September im RBZ Itzehoe

Kein Platz für Intoleranz – das ist das Kernthema der bundesweiten Veranstaltungsreihe.

von Joachim Möller

09. September 2020, 12:12 Uhr

Itzehoe/Glückstadt/Schenefeld | „Zusammen leben – zusammen wachsen“ – unter diesem Motto steht die Interkulturelle Woche 2020. Bundesweit beteiligen sich 500 Kommunen und Kreise, darunter auch Steinburg. Mehr als 20 Akteure aus verschiedenen Organisationen und Verbänden haben 25 Veranstaltungen geplant, die zwischen dem 27. September und 4. Oktober stattfinden.

Vielfältiges Programm

„Im Rahmen der Interkulturellen Woche wollen wir uns auf ganz unterschiedliche Art und in verschiedensten Formen begegnen – natürlich immer unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Abstandsregelungen“, so Susann Chaberny von der Koordinierungsstelle Integration des Kreises Steinburg, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Ulrike Kohlmann und der Itzehoer Gleichstellungsbeauftragten Karin Lewandowski die Woche koordiniert. Sie sagt:

ZITAT: Es ist wichtig, auf jede Art und Weise Rassismus entgegen zu wirken.Intoleranz darf keinen Raum bekommen. Karin Lewandowski.

Itzehoe, Glückstadt und Schenefeld sind die Veranstaltungsorte. Der Startschuss fällt am Sonntag, 27. September. Landrat Torsten Wendt eröffnet um 17 Uhr offiziell die Interkulturelle Woche in der Aula des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Steinburg (RBZ). Die beiden Podcasterinnen Refiye und Soraya von Radio Bremen Next reden über alles, was in ihrer Community Thema ist: Liebe, Familie, Freundschaft, Glaube, Ungerechtigkeit – aber auch Körperbehaarung. Es geht um das Aufwachsen zwischen verschiedenen Kulturen.

Das weitere Spektrum ist vielfältig: Vorträge, (Podiums-)Diskussionsrunden, Führungen, Konzerte, Kreativ-Workshops, Filmvorführung, Sport, Spiel- und Spaß-Aktionen, interreligiöse Gespräche und noch mehr erwarten die Interessierten. Den Abschluss bildet wie im vergangenen der Gottesdienst am 4. Oktober in der St.-Laurentii-Kirche in Itzehoe.

Corona-bedingt weniger Gäste

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr müssen sich die Besucher diesmal zu fast allen Veranstaltungen anmelden, Corona-bedingt sind auch weniger Gäste zugelassen. Aber trotz der Pandemie hätten sich die Organisationen und Verbände wieder zur Durchführung entschlossen, sagt Susann Chaberny. Und Karin Lewandowski: „Corona ist zwar hinderlich, aber für uns kein Grund, ganz auf die Interkulturelle Woche zu verzichten.“

Gegen Rassismus und Nationalismus

Schon seit 1975 findet die Interkulturelle Woche immer Ende September bundesweit statt. Sie ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Gegen Rassismus und Nationalismus Position zu beziehen, die Stimmen derer, die sich für ein friedliches Miteinander einsetzen, hörbar zu machen und das Eintreten für bessere Rahmenbedingungen des Zusammenlebens zwischen Deutschen und Zugewanderten ist das übergeordnete Ziel der interkulturellen Woche.

INFO: Hightlights aus dem Programm: Sonntag, 27. September: Um 17 Uhr Eröffnungsveranstaltung in der Aula des RBZ in Itzehoe; 14 Uhr Baglama- Konzert mit Kerem Cansiz, Theater am Neuendeich in Glückstadt.

Montag, 28. September: 19 Uhr interkulturelles Friedensgebet, katholisches Familienzentrum St. Ansgar in Itzehoe; 19 Uhr interreligiöser Dialog, Gemeindezentrum der katholischen Kirche Glückstadt.

Dienstag, 29. September: 10 bis 12 Uhr interkulturelles Frauenfrühstück, evangelisches Familienzentrum Itzehoe; 17.30 Uhr Vortrag „Anitsemitismus – was geht mich das an?“, Schulungsraum der Glückstädter Feuerwehr; 18.30 Uhr Vortrag zu Finanzierungen in Europa und im Nahen Osten im Vergleich, Kreistagssaal Itzehoe.

Mittwoch, 30. September: 13 Uhr Repair-Werkstatt „Wir bringen Licht ins Dunkel“, evangelisches Familienzentrum Itzehoe; 16 Uhr „Das wünsche ich mir von meinen Nachbarn“, Diakonietreff und Stadtteilbüro Glückstadt; 20 Uhr Podiumsdiskussion mit der stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden Serpil Midyatli, Ratskeller Glückstadt.

Donnerstag, 1. Oktober: 14 Uhr Freundschaftsbänder knüpfen für Mädchen, katholisches Familienzentrum St. Ansgar Itzehoe; 17 Uhr Kunstausstellung „Zeichenkurs trifft Dialogcafé, Familienbildungsstätte Glückstadt; 18 Uhr „Dialog-Speed-Dating“ zum Thema „Schleswig-Holstein spricht über Rassismus“, Kreistagssaal Itzehoe und parallel im Theater am Neuendeich in Glückstadt.

Freitag, 2. Oktober: 14 Uhr Bunter Nachmittag für Kinder und Eltern, Haus der Jugend Itzehoe; 14 Uhr „Wir gestalten unsere eigenen Taschen“, Weltladen Itzehoe; 18 Uhr interkulturelle Frauensportgruppe, katholisches Familienzentrum St. Ansgar Itzehoe; 18 Uhr Musik aus Brasilien, Am Hafen 31 in Glückstadt; 19 Uhr Filmvorführung „Cresceno“, Sitzungssaal der Stadtwerke Glückstadt; 19.30 Uhr internationale Lieder und Texte, Rathaus Itzehoe.

Sonnabend, 3. Oktober: 15 Uhr Rundgang über den jüdischen Friedhof Glückstadt; 13 Uhr jemenitischer Nachmittag, Kreistagssaal Itzehoe.

Sonntag, 4. Oktober: 10 Uhr Gottesdienst mit Erntedank, St.-Laurentii-Kirche Itzehoe.

> Das ausführliche Programm im Internet unter www.interkulturellewoche.de und www.steinburg.de