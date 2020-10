Glückstadt : Interkulturelle Kunstaktionen

Kinder und Erwachsene zeigen ihr Können im Rahmen der interkulturellen Woche.

von Christine Reimers

04. Oktober 2020, 15:50 Uhr

Glückstadt | Im unteren Stockwerk bastelten die Kinder Leuchtketten und „rennende Igel“ aus Pappe. Im oberen Stockwerk genossen die Erwachsenen Kuchen. Und auf dem Flur bewunderten Besucher Werke aus dem Kunstkurs. Familienzentrum und Familienbildungsstätte am Burggraben hatten eingeladen zur Ausstellung im Rahmen der interkulturellen Woche. Das Motto: „Kunst- Schmaus – Musik und Spiel- und Spaßaktionen“.

Die Teilnehmer des Zeichenkurse unter Leitung von Semir Gündogan präsentierten sehenswerte Zeichnungen. Und die Teilnehmer des Dialog-Cafés – er wird von Ramazan Düzgün geleitet – sorgten für Leckereien wie Kuchen. Darüber hinaus demonstrierte Melanie Franke an der Nähmaschine, was sie ihren Kursteilnehmern an schönen Arbeiten beibringen kann.

Begeistert war Martina Lischack von den Aktionen. Sie leitet seit Kurzem das Familienzentrum.