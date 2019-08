Pläne in Glückstadt : Interimslösung: Kitagruppe im Container nicht vor 2020

In der kommenden Woche diskutiert die Stadtvertretung über die Übergangsphase bis zu einem Kita-Neubau.

05. August 2019, 15:25 Uhr

Glückstadt | Die Glückstädter Stadtvertreter kommen am Dienstag, 13. August, zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Getagt wird ab 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Am Markt 4. Themen sind unter anderem die Fahrkartenautomaten am Bahnhof Glückstadt und eine Kindergarten-Interimslösung in Containerbauweise.

Die Stadtvertretung hatte bereits am 19. Dezember 2018 beschlossen, am Standort Nordmarkstraße einen viergruppigen Ersatz-Neubau mit Erweiterungsoption auf fünf Gruppen zu errichten. Die Suche nach einer Interimslösung blieb bislang erfolglos. Mit dem Bau an der Nordmarkstraße kann jedoch erst begonnen werden, wenn eine solche Lösung gefunden worden ist.

Nun ist angedacht, auf dem Grundstück Tegelgrund eine temporäre Kindertagesstätte in Form einer Containeranlage einzurichten. „Auch bei einem Containerbau muss mit längeren Vorlaufzeiträumen gerechnet werden“, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Einzuplanen seien „Lieferzeiträume der höherwertigen Containermodule von mindestens vier bis fünf Monaten“. Da das Grundstück nicht erschlossen ist, dürfte „die Inbetriebnahme eines solchen Gebäudes voraussichtlich bis Mitte 2020 möglich“ sein.