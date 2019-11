Itzehoer Jugendparlament : Interessenvertreter gesucht

Demnächst wird in der Stadt ein neues Jugendparlament gewählt. Noch fehlen aber Kandidaten für die 15 Sitze.

von Delf Gravert

05. November 2019, 18:45 Uhr

Itzehoe | Im Dezember wird ein neues Jugendparlament (Jupa) für die Stadt gewählt. Doch der Andrang von Kandidaten für die 15 Sitze ist bisher überschaubar. Warum sollten sich Jugendliche überhaupt im Jupa engagieren? Rundschau-Praktikantin Josephine Arkhurst (17) hat nachgefragt, bei zweien, die es wissen müssen: Julian Dercho (17) und Jannik Schmidtke (16) sind im aktuellen Jupa und kandidieren auch für die neue, zweijährige Legislaturperiode.

Seit 1994 gibt es das Itzehoer Jugendparlament. Doch längst nicht alle jungen Itzehoer wissen darüber Bescheid. Im Unterricht an den Schulen wird das Jupa eher selten thematisiert – zu selten, finden auch Julian Dercho und Jannik Schmidtke. Sie sind über persönliche Kontake zum Jupa gekommen. So läuft es bei den meisten, sagen die Jugendvertreter. Was sind im Moment oder künftig die wichtigsten Projekte des Jugendparlaments? „Jetzt gerade haben wir Anträge zum Klimaschutz, für W-Lan an Bushaltestellen und für veganes Essen in Schulen.“ Auch die „Fair School“, die Chancengleichheit bei den Lernmitteln, sei ein wichtiges Anliegen.

Wie vertritt das Jupa die Interessen der Jugendlichen? „Wir haben alle zwei Jahre die Wahl, bei der jeder kandidieren kann“, erklärt Julian Dercho, seit einem Jahr Vorsitzender im Jupa. „15 Leute können gewählt werden. So wird Interessenvertretung möglich“, sagt der Itzehoer Schüler. „Wir haben auch viel Kontakt zum Haus der Jugend. Dort gehen wir direkt auf die Jugendlichen zu.“ Und sie versuchen die Interessen in den städtischen Ausschüssen zu vertreten oder in direkten Gesprächen mit den Politikern. „Wir haben auch einmal in Schulen Boxen aufgestellt. Dort konnte man Zettel mit Ideen einwerfen“, ergänzt Jannik Schmidtke.

Das Jugendparlament bedeute aber nicht nur Arbeit, betont Dercho. Er habe viele neue Kompetenzen dazu gelernt – zum Beispiel Diskussionen zu führen, vor großen Gruppen zu sprechen und Projektmanagement. Einmal im Jahr gebe es auch eine Fahrt, bei der man andere Jugendparlamentarier treffe, erzählt Schmidke. Das Jugendparlament sei eine gute Möglichkeit selber Wünsche für die eigene Stadt in die Hand zu nehmen.



> Interessierte können sich im Kinder- und Jugendbüro bewerben. Weitere Infos unter www.itzehoe.de