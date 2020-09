Brunsbüttel : Innovationspreis für Festmacherboot der Schrammgroup

Durch den Baustoff HDPE sinkt das Gewicht von Booten. Damit wird auch der Tiefgang geringer – ein Zukunftsmodell.

von Ralf Pöschus

10. September 2020, 15:15 Uhr

Brunsbüttel | Kaum vorgestellt und schon einen Preis dafür gewonnen: Das neue Makkerboot der Brunsbütteler Schrammgroup bekam den „Innovationspreis Binnenschifffahrt 2020“ der Allianz Esa Euro Ship, dem bundesweit größten Versicherer von Binnenschiffen und Yachten. Das Festmacherboot besteht aus einem speziellen Kunststoff, gilt als unsinkbar und wurde von der Schramm-Tochter Nav-Consult entwickelt, einem maritimen Ingenieurbüro.

Schifffahrtsexperten in der Jury

Die Jury, die das Arbeitsboot Makker 19 auswählte, setzte sich zusammen aus Redaktionsteams der Fachzeitschriften „Binnenschifffahrt“ des Hamburger Hansa Verlags und „Schifffahrt und Technik“ des SUT Verlages, Sankt Augustin.

Nav-Consult habe sich in den vergangenen 14 Jahren immer wieder durch innovative Projekte hervorgetan, würdigte Stefan Franke von Allianz ESA den jüngsten Neubau aus dem Entwicklungsbüro der Schrammgroup.

Auf der Suche nach Lösungen

Getreu dem Grundsatz des Firmengründers Hans Schramm „sagt mir nicht, dass es nicht geht, lasst uns eine Lösung finden, wie es geht“, habe sich Unternehmenschef Hans Helmut Schramm auf der Suche nach einem unsinkbaren Festmacherboot in den vergangenen zwei Jahren mit dem stoßfesten Kunststoff HDPE beschäftigt, der auch beim Bau von druckbeständigen Gas- und Wasserleitungen eingesetzt wird. Der Einsatz von High Density Polyethylen im Schiffbau gilt als Novum.

Weniger Tiefgang künftig von großer Bedeutung

Größter Vorteil: Dieser Kunststoff hat mit 950 Kilogramm je Kubikmeter ein deutlich geringeres spezifisches Gewicht als Stahl mit 7800 Kilogramm je Kubikmeter. Nav-Consult arbeitet bereits an der Konstruktion eines Arbeitspontons für Flachwasser mit den Abmessungen von 60 mal 15 Metern, der nach ersten Berechnungen einen Leertiefgang von gerade mal 14 Zentimetern hätte.

Unsinkbar durch ausgeschäumte Doppelhülle

Für das neue Arbeitsboot wurde eine Doppelhülle aus HDPE verwendet, die ausgeschäumt wurde. Dadurch soll Makker 19 unsinkbar sein. Das Festmacherboot, mit dem die Leinen großer Schiffe von den Festmachern zum Hafenkai gebracht werden, ist zehn Meter lang und vier Meter breit. Der Tiefgang beträgt 80 Zentimeter.

Niedrigwasser bedroht die Schifffahrt

Firmenchef Hans Helmut Schramm, der den Preis in Hamburg entgegen nahm, kann sich den Einsatz des Spezialkunststoffs sehr gut in der Binnenschifffahrt vorstellen: beim Bau von Binnenschiffen, Schubleichtern und Schubbooten oder Doppelhüllentankschiffen. So könne die Binnenschifffahrt mit dem geringen Tiefgang auf die zunehmenden, klimabedingten Niedrigwasserstände in Elbe, Rhein, Oder und Donau reagieren.