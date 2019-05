Streetball Itzehoe : Innenstadt wieder Sportarena

Im Juni wird die vierte Auflage von Itzebasket in der Fußgängerzone ausgetragen. Es ist Qualifikation für deutsche Streetball-Meisterschaft.

von Andreas Olbertz

17. Mai 2019, 16:08 Uhr

Itzehoe | Am 22. Juni wird es in der Itzehoer Fußgängerzone wieder so richtig eng. An dem Sonnabend veranstalten die Eagles zusammen mit den Itzehoer Versicherungen zum mittlerweile vierten Mal ihr Streetball-Turnier Itzebasket in der Innenstadt.

Beim Streetball wird Drei gegen Drei auf nur einen Korb gespielt. Was für die einen einfach nur ein Spaß ist, ist für andere ein ernster Sport. Eagles-Cheftrainer Patrick Elzie erwartet einen „Streetball-Boom“ – die Sportart wird nämlich olympisch. Amtierender Deutscher Meister ist niemand anderer als NBA-Star Dennis Schröder.

Itzebasket ist auch wieder Qualifikationsturnier für die Deutschen Meisterschaften. „Das ist ein großer Reiz für einige Teams, weil sie sich größere Chancen ausrechnen, hier zu gewinnen als in Hamburg oder Berlin“, erklärt Patrick Elzie.

Gleich mehrfach fällt die Formulierung, „es geht ordentlich zur Sache“ – quer durch alle Gruppen wird um den Sieg gerungen. Die erste Anmeldung in diesem Jahr kam von einem Rollstuhl-Team aus Ahrensburg. „Da scheint man echt darauf gewartet zu haben“, erklärt Elzie. Die Rollstuhlsportler treten in einer eigenen Kategorie an. Der Coach zieht seinen Hut vor diesen Sportlern: „Ich habe das selber mal im Rollstuhl gemacht. Es ist enorm, was die leisten.“ Sponsor Thies Medicenter steht für technische Hilfe an den Gefährten bereit – denn die seien eigentlich nur für den Einsatz in der Halle ausgelegt, erklärt Mona Reimer vom Sanitätshaus. Was aber auch diese Sportler nicht davon abhält „ordentlich zur Sache“ zu gehen.

Im Kampf um den Company Cup treten Firmenteams gegeneinander an. Ob es in einzelnen Kategorien eine separate Wertung für Frauen/Mädchen geben wird, hänge von den Meldezahlen ab, sagen die Organisatoren.

Klinikum, Novitas BKK oder Itzehoer Versicherungen – die Unterstützer eint der Wunsch, mit der Veranstaltung junge Menschen und Bewegung in die Innenstadt zu bringen. Auch in diesem Jahr wird das wohl wieder gelingen.

Auf den fünf Spielfeldern (Courts) stehen Startplätze für 40 Mannschaften zur Verfügung. Theoretisch könnten es auch ein paar mehr sein, aber so Pat Elzie: „Vergangenes Jahr hatten wir 36 Teams und damit hatten wir schon viel zu tun.“ Schiedsrichter werden vom Basketballverband gestellt, aber über ehrenamtliche Helfer würden sich die Organisatoren noch freuen.

Die komplette Kirchenstraße soll wieder zur Spielmeile für Familien ausgebaut werden und in der Mittagspause tritt neben der Showtanztruppe Eagles Fighters die Hip-Hop Band Blizz & Chin live auf.





> Weitere Infos und Anmeldungen unter www.itzebasket.de