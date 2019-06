Abschiebehaftanstalt in Glückstadt : Innenministerium will sechs Meter hohe Mauer bauen

Für die Glückstädter Abschiebehaftanstalt ist eine hohe Mauer auf dem ehemalige Kasernengelände geplant.

von Christine Reimers

05. Juni 2019, 16:06 Uhr

Glückstadt | Sechs Meter hoch soll die Mauer werden. So sieht es die Planung auf dem ehemaligen Kasernengelände vor. Sechs Meter hoch, damit Asylbewerber nicht weglaufen können. Sechs Meter, mit denen Glückstädter Politiker ihre Probleme haben. Sechs Meter, die dazu führten, dass das Kapitel „Abschiebehafteinrichtung“ in die nächste Runde geht: Neu beraten wird am 20. Juni.

Wie berichtet, verweigerten die Mitglieder des Bauausschusses am Dienstagabend ihre Zustimmung zur Änderung des Bebauungsplanes. In 2020 soll die Abschiebehafteinrichtung für 60 Personen eröffnet werden.

Es besteht Klärungsbedarf

Noch zu Beginn der Sitzung schien es, als würde der Beschluss eine Formalie werden. Am Ende der Diskussion zeigte sich: Es besteht noch Klärungsbedarf. Deshalb wurde die von Siegfried Hansen (Bürger für Glückstadt) beantragte Verschiebung der Abstimmung einstimmig beschlossen.

Hochsicherheitstrakt befürchtet

Wie berichtet, kippte die Stimmung im Ausschuss, als Jürgen Albers (Bürger für Glückstadt) fragte, was aus der sechs hohen Mauer wird, wenn die Abschiebehafteinrichtung nach 17 Jahren geschlossen wird. Er sprach von einem Hochsicherheitstrakt, der bis dahin besteht. Und er warnte, dass Glückstadt negativ mit den hohen Mauern in Verbindung gebracht wird.

Nicht vor dem geschützten Torhaus

Auch CDU-Mitglieder stellten kritische Fragen zu der Mauer. Lars Kasten: „Warum ist die Mauer nicht auf den Plänen eingezeichnet?“ Es wurde den Politikern nicht deutlich, wo die Mauer letztlich stehen soll.

Nach der Vertagung folgten Fragen in der anschließenden Einwohnerfragestunde. Da erst klärte sich, dass die Mauer nicht vor dem Torhaus zum Neuendeich hin stehen wird, sondern dass sie das Torhaus mit anderen Gebäuden auf dem Gelände verbinden werde, um einen abgeschlossenen Bereich zu erzielen. Und es wurde erklärt, dass die Mauer nachts beleuchtet wird.

Besser als ein Zemetwerk

Glückstädter Bürger stellten in Frage, ob die Mauer so hoch sein muss. „Es überwiegt die Sicherheit – und das auf beiden Seiten“, erklärte Jan Vollmeyer, der vom Innenministerium aus Kiel gekommen war, um Fragen zu beantworten. Real bedeute dies, dass die Mauer Ausbrüche verhindern soll. „Deshalb ist sie so hoch.“

Zudem erklärte er, dass in der Abschiebehaft 100 Menschen arbeiten werden. Und: Das Projekt Abschiebehaftanstalt sei besser, als wenn ein Zementwerk mit Emissionen nach Glückstadt kommen würde. Ein Vergleich, der bei den Zuhörern nicht gut ankam.

Wohnen ohne Freiheit

Zum Abschluss ergriff Jens Lange das Wort. Der Besitzer der Anlage sprach von „Wohnen ohne Freiheit“ und nicht von einer Abschiebehafteinrichtung. Der Bauunternehmer erklärte, dass das Torhaus und das Haus, welches die Agentur für Arbeit nutzt, unter „Ensembleschutz“ stehen. Er versprach, dass die Mauer später nicht mehr zu sehen sein werde, weil sie von „dichtem Grünzug“ verdeckt werde. Er erläuterte, dass er Gelände und Gebäude an das Land vermietet habe und das dort 1500 Asylsuchende untergebracht werden könnten.

Stattdessen soll nun die Abschiebehaftanstalt kommen. Die Frage, wie die Gebäude genutzt werden, die nicht für die Abschiebehaft benötigt werden, ist offen. „Es gibt Gespräche, aber nichts Konkretes“ , so Lange.