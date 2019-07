90. Geburtstag in Wilster : Ingeborg Fedder liebt die Geselligkeit

Dienstag ist für Ingeborg Fedder ein besonderer Tag: Die Wilsteranerin wird 90 Jahre alt.

von shz.de

08. Juli 2019, 13:24 Uhr

Wilster | Ihr 90. Lebensjahr vollendet heute die Rentnerin Ingeborg Fedder, geb. Dose, in Wilster.

Seit acht Jahren fühlt sich die Jubilarin in ihrer Wohnung im Doos’schen Stift überaus wohl. Ihr Ehemann Hermann, den sie 1952 geheiratet hatte, ist vor zwölf Jahren gestorben. Beide hatten sich in jungen Jahren beim Tanzen in ihrer ostholsteinischen Heimat Groß-Meinsdorf bei Eutin kennen gelernt.

Nach ihrer Schulzeit hatte Ingeborg Fedder in verschiedenen Haushalten gearbeitet. Nach ihrer Hochzeit kam das junge Paar dann in die Wilstermarsch. Fedder ist Mutter von sechs Kindern, die alle in der näherin Umgebung wohnen: die Söhne Erwin, Kurt und Klaus in Wilster, Thomas in Ecklakerhörn, Norbert in Itzehoe und Tochter Silke in Burg. Außerdem gratulieren zahlreiche Enkel und Urenkel. „Ich kann gor nich mehr tellen, weveel dat sünd“, räumt die Jubilarin ein.

Fast 30 Jahre arbeitete sie in der Küche des ehemaligen Schleusenkrugs in Kasenort bei Hein und Gerda Claußen. „De Gäst‘ müchen jümmers all mien Bratkartüffeln“, blickt sie dankbar auf diese Zeit zurück.

Auch im hohen Alter liebt sie die Geselligkeit bei den Seniorennachmittagen des Roten Kreuzes und der Kirchengemeinde sowie beim Sozialverband. „Seit 40 Jahren gehöre ich zum DRK“, ist Ingeborg Fedder stolz.