Aus für „Zum Weißen Bären“ : Inge Schipmann nimmt Abschied

Die 89-jährige Wirtin Inge Schipmann hat die Gaststätte „Zum Weißen Bären“ in der Blomeschen Wildnis an einen Bauunternehmer verkauft.

03. Februar 2020, 14:47 Uhr

Blomesche Wildnis | Die kultige Dorf-Gaststätte „Zum Weißen Bären“ vor den Toren Glückstadts ist Geschichte. Ein letztes Mal war die Leuchtreklame der Gastwirtschaft an – und auch Inge Schipmann war da.

Die Gastwirtin, die Generationen von Menschen kennen, musste aus gesundheitlichen Gründen kurz nach ihrem 50-jährigen Jubiläum schließen und verkaufen. Inzwischen lebt die 89-Jährige in einer Senioreneinrichtung in Glückstadt. Ein letztes Mal kehrte sie zusammen mit ihrer Nichte Frauke Czaja und dem altbewährten Service-Team zur Stätte ihres jahrzehntelangen Wirkens zurück. Bevor das Licht endgültig ausgemacht werde, wollte sich Inge Schipman von Gästen, Freunden und Bekannten verabschieden. Sie alle wollten ein letztes Mal nett beisammen sein, trinken und tanzen. Mit dabei waren beispielsweise Abordnungen der Feuerwehren aus Glückstadt und der Blomeschen Wildnis sowie der Glückstädter Spielmannszug. An einem Tisch saßen die Männer des Sonntags-Stammtisches.

„Glaubt nicht, dass es mir leicht fällt, hier jetzt zu reden“, eröffnete Frauke Czaja den offiziellen Teil der Abschiedsveranstaltung. „Lasst uns lachen, tanzen oder weinen. Denn es gibt so viele Geschichten, die hier drin sind“, zeigte Czaja unter Tränen in Richtung ihres Herzens und blickte dabei auf die neben ihr sitzende Wirtin. Es folgten lobende Dankesworte an das Helferteam und andere Menschen. Einen besonderen Dank zollte sie dabei Antje Tiedemann und Inge Kästner, die sprichwörtlich „zum Inventar des Weißen Bären“ gehören.

Als Frauke Czaja und alle anderen Gaststätten-Mitstreiter sichtlich betroffen mit der im Rollstuhl sitzenden Inge Schipmann winkend den Saal verließen, wurden sie von den rund 200 Gästen mit Standing Ovations verabschiedet.

Wie der Weiße Bär zu seinem Namen gekommen ist, konnte Inge Schipmann bis zuletzt nicht beantworten. Das Haus wurde 1645 erbaut, und Jakob Schipmann, der Großvater von Inge, kaufte es 1893. Von ihren Eltern Hermann und Alma übernahm sie die Wirtschaft im Jahr 1960 in dritter Generation. Als Erstes entschied die Wirtin im Jahr 1962, die Tanzfläche neu zu verlegen. Grund dafür war, dass ein Ehepaar beim Tanzen auf dem unebenen Boden in einer Kuhle ausgerutscht und gestürzt war.

Der Charme dieser Zeit gehört jetzt der Vergangenheit an. Denn auch eine urig-gemütliche Land-Gastwirtschaft erfordert eine Gaststätten-Konzession. Und so schön nostalgisch der Saal mit der Bühne, dem alten Kachelofen, den Sofas und Polsterstühlen und der einem Wohnzimmer ähnelnde Clubraum mit den weißen Bären aus Porzellan auch sind: Der neue Eigentümer müsste sehr viel Geld in den „Weißen Bären“ investieren, um die Gaststätte zu erhalten. Und dies plant der Unternehmer zurzeit nicht.

Die Frage, wie es mit dem Weißen Bären weitergeht, stand beim 50-jährigen Jubiläum des „Weißen Bären“ nicht im Raume. „Wir ziehen das solange durch, wie es in unserer Macht steht“, sagte Frauke Czaja damals mit Blick auf die betagte Jubilarin. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen.

Nach dem Glückstädter Tivoli gehört jetzt in der Region eine weitere Gaststätte mit Saal der Vergangenheit an, wo über viele Jahre auch größere gesellschaftliche Events oder Bälle stattfinden konnten.