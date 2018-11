Chemie-Betriebsräte in Brunsbüttel : Infrastruktur ausbaufähig

Die Betriebsräte der Brunsbütteler Chemie-Unternehmen unterstützen die Forderung der IG BCE.

von Jens-Peter Mohr

22. November 2018, 11:40 Uhr

Brunsbüttel | Hochstimmung bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE): Nicht nur auf lokaler Ebene, sondern bundesweit verzeichnete die Gewerkschaft im zurückliegenden Jahr einen deutlichen Mitgliederzuwachs. Zudem konnte in der Chemiebranche ein Tarifabkommen erzielt werden, von dem das Gros der 1476 Gewerkschaftsmitglieder der Brunsbütteler Ortsgruppe nun profitiert.

Im Zuge der Jahresversammlung blickte daher nicht nur der Ortsvorsitzende Harald Frings auf ein in den Verhandlungen erfolgreich geführtes Jahr zurück. Bezirksleiter Andreas Suß machte in seiner sehr politisch gehaltenen Rede deutlich, wie wichtig insbesondere in der heutigen Zeit gemeinschaftliches Auftreten sei. „Nur gemeinsam sind wir stark, und nur gemeinsam können wir Dinge verändern.“ Geschlossenheit sei jedoch nicht nur dann von Bedeutung, wenn es um die Belange der Arbeitnehmerseite gehe. Wichtig sei auch, dass die Unternehmen beispielsweise bei ihren Forderungen nach einer Verbesserung der Infrastruktur von der Arbeitnehmerseite unterstützt würden. Schließlich seien auch diese am Ende Nutznießer.

Wir haben in diesem Jahr zum wiederholten Mal ein Rekordergebnis erzielt. Ralf Bolte, Betriebsratsvorsitzender bei Sasol

Der Standort Brunsbüttel stehe bei den Industrieunternehmen hoch im Kurs, was unter anderen durch Millioneninvestitionen deutlich werde. Wichtig sei nun, dass die umliegenden Städte und Gemeinde ihren Beitrag leisteten, damit die Region auch für die Arbeitnehmer attraktiv bleibt und sich diese dauerhaft niederlassen. Angesichts des demografischen Wandels und des daraus resultierenden Fachkräftemangels sei es wichtiger denn je, dass alle Seiten aufeinander zugehen und an einem Strang ziehen.

Durchweg positiv fielen die Berichte aus den Betrieben aus. „Wir haben in diesem Jahr zum wiederholten Mal ein Rekordergebnis erzielt“, sagte Ralf Bolte, Betriebsratsvorsitzender bei Sasol. In den vergangenen sechs Jahren wurden immer wieder Investitionen im höheren zweistelligen Millionenbereichen getätigt. Das Wachstum des Werkes sei noch nicht abgeschlossen. Planungen für den Bau eines Labors als auch für Anlagen- sowie Kapazitätserweiterungen sind in vollem Gange. Die Entwicklung des Unternehmens spiegelt sich auch in der Zahl der Belegschaft wieder. Mehr als 770 Mitarbeiter beschäftigt Sasol in der Schleusenstadt derzeit. Seit 2012 wurden somit mehr als 200 neue Stellen vor Ort geschaffen. 2019 sollen mehr als 30 Arbeitsplätze neu aufgebaut werden. Bolten bat um Unterstützung der Unternehmen bei den Forderungen nach einer Verbesserung der Infrastruktur.

Thomas Henning, Betriebsratsvorsitzender bei Lanxess, wies darauf hin, dass es dringend Lösungen für den demografischen Wandel geben müsse. In Bezug auf den Ausbau der Infrastruktur an der Westküste, bescheinigte er den Politikern der zurückliegenden 30 Jahre ein Komplettversagen: „Wir mussten die Produktion herunterfahren, weil eine Lok in Brunsbüttel stand, aber der Güterwagen in Itzehoe. Es war nicht möglich beide zusammenzubringen. Das sind unhaltbare Zustände.“ Derzeit beschäftigt das Lanxess-Werk, das im vergangenen Jahr rund 18 Millionen Euro in die beiden Betriebe vor Ort investiert hatte, 107 Mitarbeiter. „Wir würden uns gerne vergrößern, noch mehr investieren“, so der Betriebsratsvorsitzende, jedoch sei das Unternehmen abhängig von der Bahn.

LNG ist für unseren Standort extrem wichtig, da es für die nächsten Jahre Arbeitsplätze sichern würde. Lars Thomählen, Vorsitzender des Betriebsrats bei Yara

Lars Thomählen, Vorsitzender des Betriebsrats bei Yara, richtete den Blick auf den Bau eines Terminals für Flüssigerdgas: „LNG ist für unseren Standort extrem wichtig, da es für die nächsten Jahre Arbeitsplätze sichern würde.“ 238 Mitarbeiter zählt das Unternehmen in Brunsbüttel.