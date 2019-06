von nr

03. Juni 2019, 11:23 Uhr

Itzehoe | Am 1. Oktober starten in der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege/Gesundheits- und Kinderkrankenpflege in der Akademie des Klinikums Itzehoe die nächsten Ausbildungsgänge. Informationen dazu gibt es morgen von 18.30 bis 20 Uhr in der Akademie. >

Anmeldung: 04821/7721006.