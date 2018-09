Infos und Gespräche zum Klimaschutz

von nr

17. September 2018, 10:03 Uhr

Was kann jeder einzelne für den Klimaschutz tun? Darüber möchte das Team des Weltladens der Innenstadtgemeinde informieren und diskutieren. Am Donnerstag, 20 September, gibt es dafür von 11 bis 13 Uhr einen Informationsstand vor der St.-Laurentii-Kirche. Das Thema sei wichtig, schließlich betreffe es alle und die Auswirkungen der Klimaveränderung seien bereits zu spüren heißt es in der Vorankündigung. Handeln sei angesagt – auch im persönlichen Umfeld. Neben dem Erfahrungsaustausch gibt es Fairtrade-Produkte aus dem Weltladen zu probieren.